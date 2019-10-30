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      Снятие неприкосновенности с Дубневича: в "Слуге народа" обещают поддержать

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      В "Слуге народа" обещают поддержать снятие неприкосновенности с Дубневича
      В "Слуге народа" обещают поддержать снятие неприкосновенности с Дубневича / LIGA.net

      Фракция "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

      В целом такие просьбы прокуратуры нардепы от этой фракции будут поддерживать. Об этом сказал первый заместитель глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет Укринформ.

       Что надо знать: Убытки на более 60 миллионов гривен – "Укрзализныця" передала СБУ доказательства против Дубневичей

      Заседание Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР должно состояться 30 октября. На этом заседании должны рассматривать представление генпрокурора о согласии Рады  на привлечение к уголовной ответственности депутата Ярослава Дубневича.

      Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом,
      – сказал Корниенко.

      В чем подозревают Дубневича?

      Ему планируют объявить подозрение минимум по двум эпизодам

      • ложное декларирование – нарушение антикоррупционного законодательства.
      • причастность к коррупционным схемам, во время проведения закупок для предприятия "Укрзализныци".

      Говорится об использовании служебного положения. Через подставные фирмы получили более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что деньги были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

      В то же время народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников. В результате они использовали "заработанные" деньги по своему усмотрению.

      Что надо знать про Дубневичей?

      • Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.
      • Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныце" скобы для скрепления рельсов и шпал.
      • Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичам фирм в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, ранее работавшие в их компаниях.
      • Сделки с "Укрзализныцей" – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики ГПУ Дубневич Ярослав Васильевич Александр Корниенко Руслан Рябошапка
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