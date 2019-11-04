Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап

Нещодавно ми розповідали про те, як посварилися президент Зеленський та олігарх Коломойський. Причиною сварки стало небажання частини депутатів "Слуги народу", пов'язаних з Коломойським, голосувати за знищення посередників при оцінці нерухомості.

Тоді одинадцять народних депутатів з президентської фракції відмовилися підтримувати законопроєкт Офісу Президента, що неабияк розлютило самого Зеленського.

Читайте також: Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе

Ворожнеча між президентом та олігархом, очевидно, буде лише посилюватися. І це таки сталося днями, коли Генеральний прокурор Рябошапка попросив Верховну Раду зняти недоторканість з народного депутата Ярослава Дубневича. За це проголосувала більшість фракції "Слуга народу". Більшість, але не всі.

Тридцять п'ять депутатів, відмовилися підтримати арешт Дубневича, і чимало з них так чи інакше пов'язані з Коломойським, зокрема, це колишні працівники каналу "1+1", які входять до так званої неформальної "групи Коломойського" у "Слузі народу".

Але, крім частини фракції президента, Коломойський має вплив ще на одну групу депутатів. Йдеться про депутатську групу "За Майбутнє!", вона налічує 23 депутати, це – переважно місцеві феодали чи бізнесмени, які фігурували в багатьох журналістських розслідуваннях.

Неформальним лідером цієї групи є Ігор Палиця – права рука олігарха Коломойського. І саме до цієї групи входить і Антон Яценко – інтереси якого при оцінці нерухомості захищали минулого тижня "слуги народу", орієнтовані на Коломойського.



Неформальним лідером цієї групи є Ігор Палиця

А крім того, членом групи "За майбутнє!" є Ярослав Дубневич, якого вже цього тижня взялися захищати 35 депутатів фракції президента, не надавши згоди на його арешт. Нагадаємо, народного депутата Ярослава Дубневича та його брата Богдана, який до Ради не потрапив, детективи НАБУ підозрюють в масштабних корупційних оборудках в енергетиці та Укрзалізниці.

Зокрема, як з'ясувало Антикорупційне бюро, схема через яку з Дубневича знімали недоторканість проста, як рейки. Ярослав Дубневич, раніше був людиною впливовою, в минулому скликанні Верховної Ради він був членом фракції БПП та очолював транспортний комітет.

А в Укрзалізниці, як ми знаємо, дуже багато технічних потреб. Зокрема, їй треба купувати нові стрілки для залізничних колій. Дубневич, за даними детективів, натиснув на керівництво Укрзалізниці, щоб воно купило ці стрілки не напряму у виробника – Дніпропетровського стрілочного заводу, а у його фірми, як посередника.

Сума закупівлі склала 630 мільйонів гривень, з яких 93 мільйони гривень поклали собі до кишені Дубневичі ні за що, на рівному місці. Вони навіть не доставляли стрілки залізничникам, це робив завод-виробник.



Дубневичі поклали собі до кишені 93 мільйони гривень

Нічого нового тут не має, роками впливові корупціонери так доїли бюджет, і називали це: "робити бізнес", запихаючи свої фірми-прокладки в державні закупівлі. Власне Дубневичі й не приховують наскільки вони збагатилися у такий спосіб за роки перебування у владі. Достатньо глянути на їхні шикарні маєтки або довжелезні електронні декларації про майно, в яких численні будинки, квартири, дорогі машини, земельні ділянки та валізи грошей.

Цинізму цій ситуації додає те, що згадана корупційна оборудка із закупівлею стрілок сталася у 2015 році, тобто через рік після Майдану та початку війни з Росією. Це теж красномовний факт, оскільки обидва брати не втрачають найменшої нагоди всіляко підкреслити свій патріотизм та відданість ідеалам Майдану.

Безперечно, вони справді щиро люблять Україну, особливо в межах своїх розкішних маєтків. А Україна, яка далі за їхнім парканом – їх уже мало цікавить. Як наприклад, містечка Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині, які сьогодні стоять перед загрозою замерзання. Бо брати Дубневичі кілька років поспіль тут контролювали місцеву ТЕЦ. Вони постачали на неї газ, який отримували від уряду за низькими соціальними цінами, а натомість продавали споживачам тепло та електроенергію за ринковими тарифами.

Відтак, у балансі електростанції на сьогодні утворилася дірка в мільярд гривень, який, на думку НАБУ, перед цим Дубневичі вивели на свої фірми. Отож, сьогодні, ці два містечка Львівської області не мають за що закупити газ, щоб почати опалювальний сезон. І от саме таких персонажів взялася захищати частина депутатів президентської політсили, орієнтована на Коломойського.

І проблема для Зеленського тепер не лише у тому, що він не контролює всю свою фракцію. А у тому, що у президента тепер навіть немає більшості в парламенті, оскільки без групи Коломойського, вірних президенту депутатів лишається ну в кращому разі 220 при мінімально потрібних 226 для ухвалення рішень.



У президента тепер навіть немає більшості в парламенті

І тепер Зеленському, який так тріумфально переміг і на президентських і на парламентських виборах, доводиться для прийняття рішень залучати голоси інших фракцій, долаючи саботаж групи Коломойського. Цього разу, у випадку з арештом Дубневича, "Слугу народу" підтримав "Голос", але чи довго так триватиме?

Читайте також: Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу

І чи не почне олігарх розхитувати президентську політсилу і далі, переманюючи на свій бік втомлених і голодних народних обранців? Тим самим помножуючи на нуль будь-які шанси на зміни в Україні.