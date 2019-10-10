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      Чому "група Коломойського" в Раді бунтує проти Зеленського – Лещенко

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      Сергій Лещенко пояснив, як працюють групи впливу в Раді
      Сергій Лещенко пояснив, як працюють групи впливу в Раді / 24 канал

      Частина фракції “Слуга народу” відмовляється голосувати за президентські антикорупційні ініціативи, зокрема про повернення відповідальності за незаконне збагачення.

      Мова йде про депутатів, яких пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Причина в тому, що депутати – бояться.

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      Про це в коментарі 24 каналу сказав колишній народний депутат і член антикорупційного комітету Сергій Лещенко. Йдеться про внесений Президентом Володимиром Зеленським 29 серпня до Верховної Ради законопроєкт №1031 щодо цивільної конфіскації корупційних активів високопосадовців та відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

      Люди, які пов’язані з Ігорем Коломойським, не підтримують проєкт про незаконне збагачення. Один із головних рупорів групи Коломойського – Олександр Дубінський сказав, що вони не будуть за це голосувати. І кожного разу він підбирав нові аргументи, чому не робитимуть це. Почав з того, що закон нібито Сорос все це просуває, "світова закуліса" чи "глобальний імперіалізм" проштовхує,
      – каже екснардеп.

      Та головна причина того, чому депутати не підтримують президентський законопроєкт про незаконне збагачення, полягає в тому, що вони самі бояться підпасти під його дію бояться кримінальної відповідальності, вважає він. Але не голосуючи за нього і інші ініціативи президентської команди, ця частина фракції дискредитує Президента.

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      Дійшло до абсурду, і Дубінський почав нападати на закон не добираючи слів, називав його ідіотичним. А насправді це закон за підписом президента Зеленського. Дубінський починає розповідати, що його не Зеленський вносив, а якісь антикорупційні активісти рукою президента водили і підписали закон,
       каже Сергій Лещенко.

      За його словами, так звану групу Коломойського в Раді викриває синхронність деяких голосувань. Так, не голосували за незаконне збагачення депутати з фракції Слуга народу Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк, Максим Бужанський. Крім них не голосували за законопроєкт нардепи, які не входять до фракції, але яких також пов’язують з Коломойським Ігор Палиця, Тарас Батенко, Ірина Костанкевич.

      "Є певна синхронність у групі депутатів, які входять до "Слуги народу", і які – ні. Вони не голосують за однакові закони", – каже Сергій Лещенко.

      При цьому депутатами частина з них стала завдяки Зеленському і його бренду, нагадує екснардеп.

      Той самий Палиця чи Батенко виграли, бо проти них "Слуга народу" поставила відверто слабких і технічних кандидатів. Проти Палиці поставили лікаря офтальмологічної клініки, проти Батенка поставили з районної школи методистку. Це були люди, які не мали ні грошей, ні ресурсів та просто імітували конкуренцію. Тобто вони стали депутатами завдяки Зеленському, і зараз питання у їхній сумлінності. Бо не голосуючи за ці закони, вони йдуть проти президентської волі,
      – каже Сергій Лещенко.

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      Верховна Рада вирішила на певний час відкласти розгляд законопроєкту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Все через те, що депутати "Слуги народу" не дійшли згоди щодо окремих пунктів проєкту.

      Що передбачає законопроєкт? У лютому 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційною норму про кримінальне покарання за незаконне збагачення. Відтак відповідний закон втратив свою чинність.

      Повернути статтю обіцяв ще попередній президент Петро Порошенко, а згодом і новий – Володимир Зеленський. Останній зареєстрував проєкт закону, який передбачає цивільну конфіскацію майна та звільнення у випадку незаконного збагачення на понад 1 мільйон гривень, а також до 10 років ув'язнення, коли таке становить понад 15 мільйонів.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Сергій Лещенко - новини Законодавство Ігор Коломойський
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