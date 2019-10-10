Почему "группа Коломойского" в Раде бунтует против Зеленского, – Лещенко

Часть фракции “Слуга народа” отказывается голосовать за президентские антикоррупционные инициативы, в частности о возвращении ответственности за незаконное обогащение.

Речь идет о депутатах, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским. Причина в том, что депутаты – боятся.

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Об этом в комментарии 24 каналу сказал бывший народный депутат и член антикоррупционного комитета Сергей Лещенко. Речь идет о внесенном Президентом Владимиром Зеленским 29 августа в Верховную Раду законопроекте №1031 о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Люди, которые связаны с Игорем Коломойским, не поддерживают проект о незаконном обогащении. Один из главных рупоров группы Коломойского – Александр Дубинский – сказал, что они не будут за это голосовать. И каждый раз он подбирал новые аргументы, почему не делать это. Начал с того, что закон якобы Сорос продвигает, "мировая закулиса" или "глобальный империализм" проталкивает,

– говорит экс-нардеп.

Но главная причина того, почему депутаты не поддерживают президентский законопроект о незаконном обогащении, заключается в том, что они сами боятся подпасть под его действие – боятся уголовной ответственности, считает он. Однако не голосуя за него и другие инициативы президентской команды, эта часть фракции дискредитирует Президента.

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Дошло до абсурда, и Дубинский начал нападать на закон – не подбирая слов, называл его идиотическим. А на самом деле это закон за подписью президента Зеленского. Дубинский начинает рассказывать, что его не Зеленский вносил, а какие-то антикоррупционные активисты рукой президента водили и подписали закон,

– говорит Сергей Лещенко.

По его словам, так называемую "группу Коломойского" в Раде разоблачает синхронность некоторых голосований. Так, не голосовали за незаконное обогащение депутаты из фракции Слуга народа Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский. Кроме них не голосовали за законопроект нардепы, которые не входят во фракцию, но которых тоже связывают с Коломойским – Игорь Палица, Тарас Батенко, Ирина Костанкевич.

"Есть определенная синхронность в группе депутатов, которые входят в "Слугу народа", и которые – нет. Они не голосуют за одинаковые законы", – говорит Сергей Лещенко.

При этом депутатами часть из них стала благодаря Зеленскому и его бренду, напоминает экс-нардеп.

Тот самый Палица или Батенко выиграли, потому что против них "Слуга народа" поставила откровенно слабых и технических кандидатов. Против Палицы поставили врача офтальмологической клиники, против Батенко поставили из районной школы методистку. Это были люди, которые не имели ни денег, ни ресурсов и просто имитировали конкуренцию. То есть они стали депутатами благодаря Зеленскому, и сейчас вопрос в их добросовестности. Потому что не голосуя за эти законы, они идут против президентской воли,

– говорит Сергей Лещенко.

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Верховная Рада решила на время отложить рассмотрение законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Все из-за того, что депутаты "Слуги народа" не пришли к согласию относительно отдельных пунктов проекта.

Что предусматривает законопроект? В феврале 2019 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной норму об уголовном наказании за незаконное обогащение. Поэтому соответствующий закон утратил свою силу.



Вернуть статью обещал еще предыдущий президент Петр Порошенко, а впоследствии и новый – Владимир Зеленский. Последний зарегистрировал проект закона, который предусматривает гражданскую конфискацию имущества и увольнение в случае незаконного обогащения на свыше 1 миллиона гривен, а также до 10 лет заключения, когда такое составляет свыше 15 миллионов.