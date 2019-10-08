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      Никаких компромиссов: две красные линии в переговорах между Украиной и МВФ

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      МВФ не подписал с Украиной соглашение о новой программе
      МВФ не подписал с Украиной соглашение о новой программе / gettyimages.com

      В переговоры между Украиной и МВФ вмешался фактор известного олигарха Игоря Коломойского. В результате Фонд оставил Украине две красные линии, которые она не может перейти. От этого зависит судьба нового транша, курс гривны и состояние экономики.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      Первое условие МВФ – никаких компромиссов с Коломойским в вопросе "Приватбанка". Миссия ожидает, что украинская власть компенсирует украинским налогоплательщикам 5,5 миллиардов долларов за счет Коломойского. А не пойдет с ним на компромисс. Вторая – независимость Нацбанка,
      – отмечает Сергей Фурса.

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      По словам инвест-банкира, миссия Международного валютного фонда уехала бы из Украины в любом случае, и принятие решения по новому транша заняло бы определенное время. Но на этот раз банкиры поехали без всякого заключения. И пока подписать новую программу кредитования с МВФ невозможно, говорит эксперт.

      Мяч на поле Украины. Если Офис Президента докажет, что они реформаторы, вводящие рынок земли, идет борьба с коррупцией, то никаких проблем с МВФ не будет. Несколько месяцев перерыва – не критично. Эта пауза была бы по техническим причинам – пока мы не примем госбюджет на 2020 год,
      – говорит Фурса.

      Между тем, глава Министерства финансов Оксана Маркарова в комментарии 24 каналу заявила, что сейчас ведомство совместно с Международным валютным фондом работает над проектом специального меморандума. По словам министра, сейчас ситуация с сотрудничеством такая же, какой была несколько лет назад. Впрочем, на вопрос о том, насколько влияет на процесс переговоров вопрос Приватбанка, Маркарова отвечать не стала.

      По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?

      Украинская власть и МВФ производят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

      Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора. По словам главы МВФ в Украине Рона ва Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности:

      1. судебной реформы;
      2. реформы для перехода на рыночную экономику;
      3. защита финансовой стабильности.
      blog_ava
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
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      1566
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины МВФ Приватбанк Игорь Коломойский
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