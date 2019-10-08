Никаких компромиссов: две красные линии в переговорах между Украиной и МВФ

В переговоры между Украиной и МВФ вмешался фактор известного олигарха Игоря Коломойского. В результате Фонд оставил Украине две красные линии, которые она не может перейти. От этого зависит судьба нового транша, курс гривны и состояние экономики.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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Первое условие МВФ – никаких компромиссов с Коломойским в вопросе "Приватбанка". Миссия ожидает, что украинская власть компенсирует украинским налогоплательщикам 5,5 миллиардов долларов за счет Коломойского. А не пойдет с ним на компромисс. Вторая – независимость Нацбанка,

– отмечает Сергей Фурса.

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По словам инвест-банкира, миссия Международного валютного фонда уехала бы из Украины в любом случае, и принятие решения по новому транша заняло бы определенное время. Но на этот раз банкиры поехали без всякого заключения. И пока подписать новую программу кредитования с МВФ невозможно, говорит эксперт.

Мяч на поле Украины. Если Офис Президента докажет, что они реформаторы, вводящие рынок земли, идет борьба с коррупцией, то никаких проблем с МВФ не будет. Несколько месяцев перерыва – не критично. Эта пауза была бы по техническим причинам – пока мы не примем госбюджет на 2020 год,

– говорит Фурса.

Между тем, глава Министерства финансов Оксана Маркарова в комментарии 24 каналу заявила, что сейчас ведомство совместно с Международным валютным фондом работает над проектом специального меморандума. По словам министра, сейчас ситуация с сотрудничеством такая же, какой была несколько лет назад. Впрочем, на вопрос о том, насколько влияет на процесс переговоров вопрос Приватбанка, Маркарова отвечать не стала.

По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?

Украинская власть и МВФ производят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине. Главным достижением является устранение дефицита энергетического сектора. По словам главы МВФ в Украине Рона ва Родена, они провели важные дискуссии об экономической политике для новой программы кредитования. Кроме того, он озвучил ключевые задачи перед украинской властью, касающиеся, в частности: