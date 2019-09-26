Зеленский: Благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов

Миссия Международного валютного фонда в Украине поддержала инициативы новой украинской власти. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с бондхолдерами (владельцы облигаций) и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке 26 сентября.

Во время встречи Зеленский отметил, что сотрудничество с МВФ для Украины важно. Информацию об этом обнародовала пресс-служба президента.

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Благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и осуществлять реформы для достижения устойчивого экономического роста,

– сказал Зеленский.

По словам президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, демонстрировала поддержку инициатив новой украинской власти.



Встреча Зеленского с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств / Фото ОП

"Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, говорится о реформах правоохранительной и судебной систем, снятие ограничений на движение капитала, концессии", – добавил украинский президент.

Также он упомянул и о начале работы антикоррупционного суда, и о завершении подготовки к масштабной приватизации государственного имущества.

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