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      Зеленский: Благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов

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      Зеленский прокомментировал работу МВФ в Украине
      Зеленский прокомментировал работу МВФ в Украине / Офис Президента

      Миссия Международного валютного фонда в Украине поддержала инициативы новой украинской власти. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с бондхолдерами (владельцы облигаций) и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке 26 сентября.

      Во время встречи Зеленский отметил, что сотрудничество с МВФ для Украины важно. Информацию об этом обнародовала пресс-служба президента.

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      Благодаря сотрудничеству с МВФ нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и осуществлять реформы для достижения устойчивого экономического роста,
      – сказал Зеленский.

      По словам президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, демонстрировала поддержку инициатив новой украинской власти.

      Зеленський
      Встреча Зеленского с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств / Фото ОП

      "Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, говорится о реформах правоохранительной и судебной систем, снятие ограничений на движение капитала, концессии", – добавил украинский президент.

      Также он упомянул и о начале работы антикоррупционного суда, и о завершении подготовки к масштабной приватизации государственного имущества.

       Важно: В МВФ заговорили о новом кредите для Украины

      Смотрите программу "Кома" о том, как работают транша МВФ:

      К теме: Избран новый глава МВФ Кристалина Георгиева. Что о ней известно – в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Зеленский в США Деньги МВФ
      Источник: 24 канал
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