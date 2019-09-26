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      Зеленський: Завдяки співпраці з МВФ нам вдасться досягти кращих результатів

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      Зеленський прокоментував роботу МВФ в Україні
      Зеленський прокоментував роботу МВФ в Україні / Офіс Президента

      Місія Міжнародного валютного фонду в Україні підтримала ініціативи нової української влади. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з бондхолдерами (власники облігацій) та представниками рейтингових агентств у Нью-Йорку 26 вересня.

      Під час зустрічі Зеленський наголосив, що співпраця з МВФ для України є важливою. Інформацію про це оприлюднила пресслужба президента.

      Читайте також: Чи може Україна через скандальну розмову Зеленського та Трампа залишитися без траншу МВФ

      Завдяки співпраці з МВФ нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та здійснювати реформи для досягнення сталого економічного зростання,
      – сказав Зеленський.

      За словами президента, місія МВФ, яка перебувала в Україні протягом останніх тижнів, демонструвала підтримку ініціатив нової української влади.

      Зеленський
      Зустріч Зеленського з бондхолдерами та представниками рейтингових агентств / Фото ОП

      "Ми розробили десятки законопроєктів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату. Зокрема, мовиться про реформи правоохоронної та судової систем, зняття обмежень на рух капіталу, концесії", – додав український президент.

      Також він згадав і про початок роботи Антикорупційного суду, і про завершення підготовки до масштабної приватизації державного майна.

      Важливо: У МВФ заговорили про новий кредит для України

      Дивіться програму "Кома2 про те, як працюють транші МВФ:

      До теми: Обрано нову голову МВФ Крісталіну Георгієву. Що про неї відомо – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Зеленський у США МВФ Гроші Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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