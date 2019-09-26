Зеленський: Завдяки співпраці з МВФ нам вдасться досягти кращих результатів

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні підтримала ініціативи нової української влади. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з бондхолдерами (власники облігацій) та представниками рейтингових агентств у Нью-Йорку 26 вересня.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що співпраця з МВФ для України є важливою. Інформацію про це оприлюднила пресслужба президента.

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Завдяки співпраці з МВФ нам вдасться досягти кращих результатів у верховенстві права, підтримувати макроекономічну стабільність, залучити прямі іноземні інвестиції та здійснювати реформи для досягнення сталого економічного зростання,

– сказав Зеленський.

За словами президента, місія МВФ, яка перебувала в Україні протягом останніх тижнів, демонструвала підтримку ініціатив нової української влади.



Зустріч Зеленського з бондхолдерами та представниками рейтингових агентств / Фото ОП

"Ми розробили десятки законопроєктів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату. Зокрема, мовиться про реформи правоохоронної та судової систем, зняття обмежень на рух капіталу, концесії", – додав український президент.

Також він згадав і про початок роботи Антикорупційного суду, і про завершення підготовки до масштабної приватизації державного майна.

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