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      Жодних компромісів: дві червоні лінії в перемовинах між Україною і МВФ

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      МВФ не підписала з Україною угоду про нову програму
      МВФ не підписала з Україною угоду про нову програму / gettyimages.com

      У перемовини між Україною і МВФ втрутився фактор відомого олігарха Ігоря Коломойського. В результаті Фонд залишив Україні дві червоні лінії, які вона не може перейти. Від цього залежить доля нового траншу, курс гривні і стан економіки.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів економічний експерт Сергій Фурса.

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      Перша умова МВФ – жодних компромісів з Коломойським в питанні "Приватбанку". Місія очікує, що українська влада компенсує українським платникам податків 5,5 мільярдів доларів за рахунок Коломойського. А не піде з ним на компроміс. Друга – незалежність Нацбанку,
      – наголошує Сергій Фурса.

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      За словами інвест-банкіра, місія Міжнародного валютного фонду поїхала б з України в будь-якому випадку, і прийняття рішення щодо нового траншу забрало б певний час. Але цього разу банкіри поїхали без жодного висновку. І наразі підписати нову програму кредитування з МВФ неможливо, каже експерт.

      М’яч на полі України. Якщо Офіс Президента доведе, що вони реформатори, що запроваджують ринок землі, йде боротьба з корупцією, то жодних проблем з МВФ не буде. Кілька місяців перерви – не критично. Ця пауза була б з технічних причин поки ми не ухвалимо держбюджет на 2020 рік,
      – зауважує Фурса.

      Тим часом, очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова у коментарі 24 каналу заявила, що зараз відомство спільно з Міжнародним валютним фондом працює над проєктом спеціального меморандуму. За словами міністерки, зараз ситуація зі співпрацею така сама, якою була кілька років тому. Втім, на запитання про те, наскільки впливає на процес перемовин питання Приватбанку, Маркарова відповідати не стала.  

      За якою програмою Україна співпрацює з МВФ?

      Українська влада та МВФ проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand-by, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

      Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. Головним досягненням є усунення дефіциту енергетичного сектору. За словами глави МВФ в Україні Рона ва Родена, вони провели важливі дискусії про економічну політику для нової програми кредитування. Крім того, він озвучив ключові завдання перед українською владою, що стосуються, зокрема:

      1. судової реформи;
      2. реформи для переходу на ринкову економіку;
      3. захист фінансової стабільності.
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      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України МВФ Ігор Коломойський Приватбанк
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