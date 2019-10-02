Le Monde, Bloomberg і Financial Times попередили Зеленського не грати за правилами Коломойського

Одразу три відомих видання – французька Le Monde, американський Bloomberg та англійський Financial Times написали свого роду попередження для Зеленського щодо його стосунків з олігархом Коломойським.

Про це йде мова у статті на сайті 24 каналу "Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну".

Світова преса пише головним чином про справу з Приватбанком, а саме про намагання Коломойського повернути собі гроші за рахунок української держави.

"Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів (це, на хвилинку, еквівалент оборонного бюджету України або сума траншу, який може надати нам МВФ). У 2016 році держава націоналізувала Приватбанк. Цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США, які назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією". Але тепер Коломойський не лише хоче, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів", – йдеться у материалі.

Популярне французьке видання Le Monde вже в заголовку схвильовано заявляє: "Молоду Україну терзають старі демони: ім’я їм – олігархи". Автор статті – відома журналістка Сильві Кауффман дивується словам представників української влади, які говорять про пошук компромісу з Коломойським щодо "справи Приватбанку".

Для МВФ такій підхід – своєрідне табу, – пише Кауффман. – Адже це явно демонструє вплив олігарха на процеси в країні. Щоб не робив Зеленський, поки що олігархи, схоже, продовжують смикати за ниточки у Києві…

А впливова агенція Bloomberg відкрито попереджає Зеленського про небезпеку з боку Коломойського. "Зараз президенту України Володимиру Зеленському загрожує серйозна криза, – пише оглядач Bloomberg Леонід Бершидський. – На кону його рейтинг як вдома, так і за кордоном. Загвоздка в мільярдері Ігорі Коломойському, який явно розраховує при Зеленському повернутися "по-крупному". Але його поверненя буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленского, який обіцяв Україні нове життя".

Там же, на сторінках Bloomberg, аналогічні думки висловив і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.