Коломойський пішов ва-банк: Захід попереджає Україну

Вплив олігарха Ігоря Коломойського на нову українську владу, в першу чергу – на президента Володимира Зеленського, серйозно непокоїть наших західних партнерів.

"Олігархи не повинні впливати на політику країни і не мають права мати своїх депутатів", – казав наприкінці минулого року в інтерв’ю тоді ще навіть не кандидат у президенти України, а художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Ці свої слова згодом скопіював уже лідер президентських перегонів Зеленський у відео на Facebook: "Олігархи не мають впливати на політичні процеси". І дещо доповнив:

У олігархів також не повинно бути ніякого впливу на медіаресурси і на інформаційну атмосферу в країні.

Антиолігархічну риторику Зеленський продовжив і в статусі глави держави. 20 червня під час виступу на Бізнес-форумі він зізнався, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим та Віктором Пінчуком. І з усіма начебто домовився, що "всі житимуть по правилах і що монополій не буде". А окремо про Коломойського президент ще й пожартував:

Він вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу. Але він про це ще не знає.

Такі обіцянки Зеленського могли б потішити українців, які вважають олігархів однією з найбільших проблем України. Але відомо, що з тим же Коломойським у Зеленського – тісні стосунки, які сам скандальний бізнесмен називає "дуже хорошими". Їх спілкування почалося 7 років тому, коли студія "Квартал 95" прийшла на канал 1+1. Поступово стосунки бізнес-партнерів стали більше ніж просто робочими. Тож не дивно, що під час президентської кампанії Коломойський на всіх фронтах підтримував Зеленського – надавав йому як простих охоронців, так і потужну медіа-підтримку. А після того, як шоумен став першою особою країни, багато ставлеників олігарха увійшли у владні структури. Зокрема, праву руку Зеленського – керівника Офісу президента Андрія Богдана – відкрито називають не інакше, як "людиною Коломойського".

Приватна ідея фікс

Використовуючи свій вплив на нову владу, олігарх не лише "на коні" повернувся в Україну з вимушеної еміграції, а й почав активно відвойовувати старі й нові активи і позиції. Його компанії якимось дивним чином виграли кілька судових процесів, які раніше вважалися малоперспективними. Але ідеєю фікс для Коломойського залишається "справа Приватбанку".

Нагадаємо, що Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова підозрюють у ймовірному виведенні з Приватбанку 5,5 млрд доларів (це, на хвилинку, еквівалент оборонного бюджету України або сума траншу, який може надати нам МВФ). У 2016 році держава націоналізувала Приватбанк. Цей процес отримав широку підтримку міжнародної спільноти, включно з МВФ, Євросоюзом і США, які назвали його "важливим етапом в економічних реформах і боротьбі з корупцією". Але тепер Коломойський не лише хоче, аби йому "вибачили аферу", але й вимагає повернути 2 млрд доларів. 19 квітня цього року одіозний Окружний адмінсуд Києва вже визнав протиправним рішення про націоналізації Приватбанку. Таким чином, Коломойський отримав широкі можливості і сприятливі умови для подальшої судової тяганини.

Захід попереджає…

Вкрай важлива "справа Приватбанку" в Україні нині відійшла на дальній план. (Зараз більше на слуху скандал навколо телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа та зустріч у Нормандському форматі.) Але закордонні політики й економісти уважно слідкують за процесом і обговорюють його, а засоби масової інформації активно транслюють інформацію. На Заході розуміють, що ця справа стане показовим маркером для нової влади.

Популярне французьке видання Le Monde вже в заголовку схвильовано заявляє: "Молоду Україну терзають старі демон: ім’я їм – олігархи". Автор статті – відома журналістка Сильві Кауффман дивується словам представників української влади, які говорять про пошук компромісу з Коломойським щодо "справи Приватбанку".

Для МВФ такій підхід – своєрідне табу, – пише Кауффман. – Адже це явно демонструє вплив олігарха на процеси в країні. Щоб не робив Зеленський, поки що олігархи, схоже, продовжують смикати за ниточки у Києві…

А впливова агенція Bloomberg відкрито попереджає Зеленського про небезпеку з боку Коломойського. "Зараз президенту України Володимиру Зеленському загрожує серйозна криза, – пише оглядач Bloomberg Леонід Бершидський. – На кону його рейтинг як вдома, так і за кордоном. Загвоздка в мільярдері Ігорі Коломойському, який явно розраховує при Зеленському повернутися "по-крупному". Але його поверненя буде означати передчасний і безславний кінець передвиборчим клятвам Зеленского, який обіцяв Україні нове життя".

Там же, на сторінках Bloomberg, аналогічні думки висловив і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Будь-який вид врегулювання, який відмінить націоналізацію Приватбанку, буде сигналізувати світу та більшості українців, що Зеленський може нічим не відрізнятися від попередніх українських лідерів, які часто були продажними, – написав дипломав у свої авторській колонці.

Британська газета Financial Times у статті "Новий президент України стоїть перед визначальним вибором" також висловлюється однозначно: "Олігарх Коломойський голосно повернувся в Україну. Потім прем’єр-міністр повідомив, що Київ готовий до мирової угоди щодо Приватбанку, який було націоналізовано із ймовірною діркою в 5,5 млрд доларів на рахунках... Така угода – повернення банку або зняття претензій до Коломойського – не лише ставить піз загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, які наполягали на націоналізації Приватбанку для захисту фінансової стабільності. Це може підірвати й інші позитивні кроки уряду".

Пересторога для інвесторів

Б’ють на сполох і міжнародні інвестори.

"Фактор Коломойського" залишився головною пересторогою для інвесторів після виборів в Україні, – заявив президент Європейської бізнес-асоціації, глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала. – На жаль, олігарх сьогодні фокусує на собі багато уваги, починаючи з заяви в кінці травня про те, що Україні треба оголосити дефолт.

Негатив від дефолту в нинішній ситуації в десятки разів перевищить будь-який позитив, підкреслив Фіала. За його словами, ринок також негативно відреагував і на заяву прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про можливий компроміс із Коломойським щодо Приватбанку.

До речі, згадане вище Le Monde вважає "тривожною ластівкою" для України і негативним сигналом для інвесторів не лише "справу Приватбанку", а й скандальний законопроєкт №1210, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді. (У цьому документі планується, зокрема, збільшити рентні ставки на видобуток залізної руди.)

"Законопроєкт №1210 фактично підіймає податки для малого і середнього бізнесу, але ефектно обходить підприємства Коломойського з видобутку марганцевої руди, – пише добре обізнане у справах України французьке видання. – При цьому для залізорудних комбінатів податки виростуть у чотири рази, а це загрожує масовою втратою робочих місць..."

Коломойський пішов ва-банк

Закордонні мас-медіа в унісон резюмують: вплив олігарха Коломойського на недосвідченого президента Зеленського може виявитися фатальним не лише для економіки України, але, як наслідок, і для нової влади. Наші західні партнери вже відкрито говорять про це і пильно слідкують за "справою Приватбанку" та скандальними законопроєктами. Чи почують їх Зеленський, Кабмін і Верховна Рада? Це ми побачимо вже незабаром. Але вже очевидно одне: Коломойський точно не відреагує на "зовнішні сигнали" і не збавить обертів. Він уже пішов ва-банк, і йому байдуже, яке майбутнє чекає владу Зеленського і Україну взагалі.