Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину

Влияние олигарха Игоря Коломойского на новую украинскую власть, в первую очередь – на президента Владимира Зеленского, серьезно беспокоит наших западных партнеров.

"Олигархи не должны влиять на политику страны и не имеют права иметь своих депутатов", – говорил в конце прошлого года в интервью тогда еще даже не кандидат в президенты Украины, а художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Эти свои слова впоследствии скопировал уже лидер президентской гонки Зеленский в видео на Facebook: "Олигархи не должны влиять на политические процессы". И кое-что дополнил:

У олигархов также не должно быть никакого влияния на медиаресурсы и на информационную атмосферу в стране.

Антиолигархическую риторику Зеленский продолжил и в статусе главы государства. 20 июня во время выступления на Бизнес-форуме он признался, что встречался с тремя украинскими олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. И со всеми вроде договорился, что "все будут жить по правилам и что монополий не будет". А отдельно про Коломойского президент еще и пошутил:

Он будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса. Но он об этом еще не знает.

Такие обещания Зеленского могли бы порадовать украинцев, которые считают олигархов одной из самых больших проблем Украины. Но известно, что с тем же Коломойским у Зеленского – тесные отношения, которые сам скандальный бизнесмен называет "очень хорошими". Их общение началось 7 лет назад, когда студия "Квартал 95" пришла на канал 1+1. Постепенно отношения бизнес-партнеров стали больше чем просто рабочими. Поэтому не удивительно, что во время президентской кампании Коломойский на всех фронтах поддерживал Зеленского – предоставлял ему как простых охранников, так и мощную медиа-поддержку. А после того, как шоумен стал первым лицом страны, много ставленников олигарха вошли во властные структуры. В частности, правую руку Зеленского – руководителя Офиса президента Андрея Богдана – открыто называют не иначе, как "человеком Коломойского".

Частная идея фикс

Используя свое влияние на новую власть, олигарх не только "на коне" вернулся в Украину из вынужденной эмиграции, но и начал активно отвоевывать старые и новые активы и позиции. Его компании каким-то странным образом выиграли несколько судебных процессов, которые ранее считались малоперспективными. Но идеей фикс для Коломойского остается "дело Приватбанка".

Напомним, что Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в вероятном выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов (это, на минутку, эквивалент оборонного бюджета Украины или сумма транша, который может предоставить нам МВФ). В 2016 году государство национализировало Приватбанк. Этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюзом и США, которые назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией". Но теперь Коломойский не только хочет, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов. 19 апреля этого года одиозный Окружной админсуд Киева признал противоправным решение о национализации Приватбанка. Таким образом, Коломойский получил широкие возможности и благоприятные условия для дальнейшей судебной волокиты.

Запад предупреждает…

Крайне важное "дело Приватбанка" в Украине сейчас отошло на дальний план. (Сейчас больше на слуху скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа и встреча в Нормандском формате.) Но зарубежные политики и экономисты внимательно следят за процессом и обсуждают его, а средства массовой информации активно транслируют информацию. На Западе понимают, что это дело станет показательным маркером для новой власти.

Популярное французское издание Le Monde уже в заголовке взволнованно заявляет: "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им – олигархи". Автор статьи – известная журналистка Сильви Кауффман удивляется словам представителей украинской власти, которые говорят о поиске компромисса с Коломойским по "делу Приватбанка".

Для МВФ такой подход – своеобразное табу, – пишет Кауффман. – Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока что олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве…

А влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает Зеленского об опасности со стороны Коломойского. "Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис, – пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. – На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленскому вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь".

Там же, на страницах Bloomberg, аналогичные мысли высказал и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Любой вид урегулирования, который отменит национализацию Приватбанка, будет сигнализировать миру и большинству украинцев, что Зеленский может ничем не отличаться от предыдущих украинских лидеров, которые часто были продажными, – написал дипломат в своей авторской колонке.

Британская газета Financial Times в статье "Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором" также высказывается однозначно: "Олигарх Коломойский громко вернулся в Украину. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по Приватбанку, который был национализирован с вероятной дыркой в 5,5 млрд долларов на счетах... Такая сделка – возврат банку или снятие претензий к Коломойскому – не только ставит под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации Приватбанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства".

Предостережение для инвесторов

Бьют тревогу и международные инвесторы.

"Фактор Коломойского" остался главным предостережением для инвесторов после выборов в Украине, – заявил президент Европейской бизнес-ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. – К сожалению, олигарх сегодня фокусирует на себе много внимания, начиная с заявления в конце мая о том, что Украине нужно объявить дефолт.

Негатив от дефолта в нынешней ситуации в десятки раз превысит любой позитив, подчеркнул Фиала. По его словам, рынок также негативно отреагировал и на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о возможном компромиссе с Коломойским по Приватбанку.

Кстати, упомянутое выше Le Monde считает "тревожной ласточкой" для Украины и негативным сигналом для инвесторов не только "дело Приватбанка", но и скандальный законопроект №1210, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. (В этом документе планируется, в частности, увеличить рентные ставки на добычу железной руды.)

"Законопроект №1210 фактически поднимает налоги для малого и среднего бизнеса, но эффектно обходит предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды, – пишет хорошо осведомленное в делах Украины французское издание. – При этом для железорудных комбинатов налоги вырастут в четыре раза, а это грозит массовой потерей рабочих мест..."

Коломойский пошел ва-банк

Зарубежные масс-медиа в унисон резюмируют: влияние олигарха Коломойского на неопытного президента Зеленского может оказаться фатальным не только для экономики Украины, но, как следствие, и для новой власти. Наши западные партнеры уже открыто говорят об этом и пристально следят за "делом Приватбанка" и скандальными законопроектами. Услышат ли их Зеленский, Кабмин и Верховная Рада? Это мы увидим уже скоро. Но уже очевидно одно: Коломойский точно не отреагирует на "внешние сигналы" и не сбавит обороты. Он уже пошел ва-банк, и ему безразлично, какое будущее ждет власть Зеленского и Украину вообще.