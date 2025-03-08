Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що Стів Віткофф може вести закриті переговори із Кремлем. Він є спецпредставником Дональда Трампа щодо Близького Сходу.

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Таємні переговори з Росією

Володимир Фесенко підкреслив, що Україна нічого не знає про контакти Віткоффа із представниками Владіміра Путіна.

Це не дуже добре, адже триває закритий канал переговорів. Там можуть бути якісь несподівані речі (для України – 24 Канал),

– сказав політолог.

Він нагадав, що в одному з інтерв'ю Віткофф озвучив явно проросійську думку. Мовляв, переговори про мир треба відновити з того пункту, на якому зупинились у 2022 році.

Спецпредставник Трампа згадав "Стамбульські угоди".

Мабуть, він не зовсім обізнаний, адже у Стамбулі не було конкретних домовленостей. Мовиться про російський проєкт мирного договору, а не якісь угоди. Там було озвучено кремлівську позицію, яку Україна не сприйняла,

– пояснив Володимир Фесенко.

Нещодавно Віткофф спростував раніше озвучену позицію. Тому тепер американська сторона начебто не вестиме переговорів, спираючись на "Стамбульські угоди".

Політолог додав, що, попри все, закритий канал перемовин між США та Росією – це певна небезпека.

Зазначимо, у Саудівській Аравії 11 березня 2025 року відбудеться зустріч представників США та України, на якій обговорюватимуть початкове припинення вогню та основні положення угоди щодо врегулювання війни. Спецпосланець Трампа Стів Віткофф підтвердив ці плани, зазначивши, що Вашингтон задоволений першими кроками Києва в цьому напрямку.