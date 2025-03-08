Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко, отметив, что Стив Уиткофф может вести закрытые переговоры с Кремлем. Он является спецпредставителем Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

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Тайные переговоры с Россией

Владимир Фесенко подчеркнул, что Украина ничего не знает о контактах Уиткоффа с представителями Владимира Путина.

Это не очень хорошо, ведь продолжается закрытый канал переговоров. Там могут быть какие-то неожиданные вещи (для Украины – 24 Канал),

– сказал политолог.

Он напомнил, что в одном из интервью Виткофф озвучил явно пророссийское мнение. Мол, переговоры о мире надо восстановить с того пункта, на котором остановились в 2022 году.

Спецпредставитель Трампа вспомнил "Стамбульские соглашения".

Видимо, он не совсем осведомлен, ведь в Стамбуле не было конкретных договоренностей. Говорится о российском проекте мирного договора, а не каких-то соглашениях. Там была озвучена кремлевская позиция, которую Украина не восприняла,

– пояснил Владимир Фесенко.

Недавно Виткофф опроверг ранее озвученную позицию. Поэтому теперь американская сторона якобы не будет вести переговоры, опираясь на "Стамбульские соглашения".

Политолог добавил, что, несмотря на все, закрытый канал переговоров между США и Россией – это определенная опасность.

Отметим, в Саудовской Аравии 11 марта 2025 года состоится встреча представителей США и Украины, на которой будут обсуждать начальное прекращение огня и основные положения соглашения по урегулированию войны. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф подтвердил эти планы, отметив, что Вашингтон доволен первыми шагами Киева в этом направлении.