Не лише Яременко: "Слуга народу" покарає недобросовісних нардепів в комітетах
Фракція "Слуга народу" планує провести ротацію депутатів у профільних комітетах парламенту. Зміни стосуватимуться тих, "хто багато говорить, але не працює"
Окрім Богдана Яременка, посади в комітетах втратять також декілька інших осіб. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "РБК-Україна".
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Арахамія анонсує прведення ще кількох ротацій в комітетах.
За результатами голосування вчора (13 листопада). Ні, це не "а-та-та". У нас наприклад є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але взагалі не відвідують засідання комітетів, – заявив він.
Переобиратимуть нардепів на посадах в комітети15 листопада. Ротація стосується тих нардепів, які "займають місця, багато говорять, але мало працюють".
"Де вони повинні перебувати? У комітеті свободи слова. Ні, це не покарання. Дивіться, якщо людина щось розповідає всім людям, але не працює, то це означає, що він любить свободу слова!", – додав голова фракції.
Чому виник скандал із Богданом Яременком?
- Нардеп Яременко листувався у парламенті з повіями і запитував їх про вартість послуг. Це було 30 жовтня. Журналісти опублікували фото листування, однак Яременко заявив, що це провокація і звинуватив ЗМІ. Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації і написав там вибачення. Згодом виявилося, що його змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка".
- 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
- У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
- 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики, написавши заяву.
- Після цього голова фракції Давид Арахамія заявляв про трьох можливих кандидатів на посаду голови комітету.
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