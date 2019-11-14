Не лише Яременко: "Слуга народу" покарає недобросовісних нардепів в комітетах

Фракція "Слуга народу" планує провести ротацію депутатів у профільних комітетах парламенту. Зміни стосуватимуться тих, "хто багато говорить, але не працює"

Окрім Богдана Яременка, посади в комітетах втратять також декілька інших осіб. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "РБК-Україна".

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Арахамія анонсує прведення ще кількох ротацій в комітетах.

За результатами голосування вчора (13 листопада). Ні, це не "а-та-та". У нас наприклад є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але взагалі не відвідують засідання комітетів, – заявив він.

Переобиратимуть нардепів на посадах в комітети15 листопада. Ротація стосується тих нардепів, які "займають місця, багато говорять, але мало працюють".

"Де вони повинні перебувати? У комітеті свободи слова. Ні, це не покарання. Дивіться, якщо людина щось розповідає всім людям, але не працює, то це означає, що він любить свободу слова!", – додав голова фракції.

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