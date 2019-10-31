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      Яременко публічно вибачився з трибуни Ради, але звинуватив ЗМІ в аморальній поведінці

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      Депутат Яременко потрапив у інтимний скандал
      Депутат Яременко потрапив у інтимний скандал / apostrophe.ua

      Богдан Яременко з трибуни парламенту в четвер, 31 жовтня, публічно вибачився за інцидент з інтимним листуванням. Поряд із цим депутат звернув увагу на те, що журналісти не мали права публікувати його приватні повідомлення.

      Богдан Яременко, депутат від "Слуги народу" та голова комітету з питань закордонної політики, публічно вибачився перед родиною, президентом, колегами по фракції і виборцями. Мовиться про скандал із інтимним листуванням депутата, яке опублікували ЗМІ.

      З чого все почалося: Хотів спровокувати журналістів, – Яременко про інтимну переписку з повією у Раді: фото

      Я хочу вибачитися перед своєю фракцією та перед президентом: ви стали заручниками ситуації. Ви не заслужили, щоб вас утоптували в багнюку разом зі мною. Вибачте, друзі. Я сприйму спокійно і з удячністю будь-яке ваше рішення щодо мого питання,
      – сказав Яременко.

      Та поруч з цими вибаченнями Яременко зазначив: мовляв, претензії до змісту скандального листування висловлюють "моралісти".

      "Друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і про закон – давайте. У цій країні є закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Публікація листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це – заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, а просто нагадую про закон і про мораль, які для всіх єдині", – наголосив депутат.

      Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу" – у матеріалі 24 каналу.

      На думку Яременка, жодної шкоди його інтимне листування для міжнародних відносин України чи її міжнародного іміджу не завдало.

      Головне про інтимний скандал навколо Яременка: у чому суть? Низка ЗМІ розповсюдили фото інтимної переписки "слуги народу" Богдана Яременка – нардеп листувався з повією просто під час засідання Ради. У відповідь Яременко заявив, що вчинив свідому провокацію щодо ЗМІ й дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Та вже незабаром він видалив допис з фейсбука про це та попросив вибачення в усіх, "кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми".

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що політсила за таке інтимне листування має намір покарати Яременка. Наразі є три варіанти: "Пан Яременко йде з посади голови комітету, пан Яременко йде з фракції або пан Яременко добровільно складе депутатський мандат". Водночас Арахамія наголосив, що спершу слід надати Яременку слово для пояснень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Скандал Богдан Яременко Верховна Рада
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