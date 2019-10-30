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      Хотів спровокувати журналістів, – Яременко про інтимну переписку з повією у Раді: фото

      1823 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / facebook.com/ukrop.ukraine

      ЗМІ розповсюдили фото інтимної переписки депутата "Слуги народу" Богдана Яременка під час засідання Верховної Ради. Сам нардеп заявив, що це свідома сфабрикована ним провокація.

      Кореспондент сфотографував, як нардеп переписується у чатах для знайомств. Про це повідомило видання "Букви".

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      Під час голосування він розглядав анкету жінки, яка вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також вона зазначила, що її не цікавлять відносини.

      Наводимо їх діалог:

      Яременко: ...умови зустрічі з тобою?

      Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.

      Сам Яременко вже заявив, що вчинив свідому провокацію і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".

      Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає,
      – зазначив депутат.

       

      За його словами, не варто вірити усьому, що публікують ніби то ЗМІ.

      Варто відзначити, що Яременко – одружений. Його дружину звуть Вікторія. У пари є двоє дітей.
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Богдан Яременко Скандал
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