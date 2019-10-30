Хотів спровокувати журналістів, – Яременко про інтимну переписку з повією у Раді: фото

ЗМІ розповсюдили фото інтимної переписки депутата "Слуги народу" Богдана Яременка під час засідання Верховної Ради. Сам нардеп заявив, що це свідома сфабрикована ним провокація.

Кореспондент сфотографував, як нардеп переписується у чатах для знайомств. Про це повідомило видання "Букви".

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Під час голосування він розглядав анкету жінки, яка вказала переваги: секс, зустріч, побачення. Також вона зазначила, що її не цікавлять відносини.

Наводимо їх діалог:

Яременко: ...умови зустрічі з тобою?

Дівчина: Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Година – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна.

Сам Яременко вже заявив, що вчинив свідому провокацію і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування".

Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає,

– зазначив депутат.

За його словами, не варто вірити усьому, що публікують ніби то ЗМІ.

Варто відзначити, що Яременко – одружений. Його дружину звуть Вікторія. У пари є двоє дітей.