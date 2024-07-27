Неба над Україною буде вкрито хмарами, однак опадів на більшості територій не очікується. Синоптики наголошують, що лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

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Якою буде погода в Україні

У цей день також очікується вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Крім цього, температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, у південній частині до +22 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +28...+33 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують там опадів.

Вітер також передбачають змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. На Київщині температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

Водночас у Києві вночі температура повітря очікується +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +29...+31

Ужгород +30...+32

Львів +30...+32

Івано-Франківськ +30...+32

Тернопіль +30...+32

Чернівці +30...+32

Хмельницький +30...+32

Луцьк +29...+31

Рівне +29...+31

Житомир +29...+31

Вінниця +30...+32

Одеса +29...+31

Миколаїв +29...+31

Херсон +31...+33

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +30...+32

Черкаси +30...+32

Чернігів +29...+31

Суми +29...+31

Полтава +29...+31

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +30...+32

Луганськ +30...+32

Харків +29...+31



Прогноз погоди на 28 липня / Укргідрометцентр