Неба над Україною буде вкрито хмарами, однак опадів на більшості територій не очікується. Синоптики наголошують, що лише в західних областях вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

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Якою буде погода в Україні

У цей день також очікується вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Крім цього, температура повітря вночі буде +14...+19 градусів, у південній частині до +22 градусів. Натомість вдень стовпчики термометрів покажуть +28...+33 градуси.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують там опадів.

Вітер також передбачають змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. На Київщині температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

Водночас у Києві вночі температура повітря очікується +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +29...+31
  • Ужгород +30...+32
  • Львів +30...+32
  • Івано-Франківськ +30...+32
  • Тернопіль +30...+32
  • Чернівці +30...+32
  • Хмельницький +30...+32
  • Луцьк +29...+31
  • Рівне +29...+31
  • Житомир +29...+31
  • Вінниця +30...+32
  • Одеса +29...+31
  • Миколаїв +29...+31
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +30...+32
  • Кропивницький +30...+32
  • Черкаси +30...+32
  • Чернігів +29...+31
  • Суми +29...+31
  • Полтава +29...+31
  • Дніпро +31...+33
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +30...+32
  • Харків +29...+31

Прогноз погоди на 28 липня
Прогноз погоди на 28 липня / Укргідрометцентр