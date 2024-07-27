Небо над Украиной будет покрыто облаками, однако осадков на большинстве территорий не ожидается. Синоптики отмечают, что только в западных областях днем местами возможен кратковременный дождь, гроза.
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Какой будет погода в Украине
В этот день также ожидается ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Кроме этого, температура воздуха ночью будет +14...+19 градусов, в южной части до +22 градусов. Зато днем столбики термометров покажут +28...+33 градуса.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют там осадков.
Ветер также предусматривают переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. На Киевщине температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33 градуса.
В то же время в Киеве ночью температура воздуха ожидается +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +29...+31
- Ужгород +30...+32
- Львов +30...+32
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +29...+31
- Ровно +29...+31
- Житомир +29...+31
- Винница +30...+32
- Одесса +29...+31
- Николаев +29...+31
- Херсон +31...+33
- Симферополь +30...+32
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +29...+31
- Сумы +29...+31
- Полтава +29...+31
- Днепр +31...+33
- Запорожье +31...+33
- Донецк +30...+32
- Луганск +30...+32
- Харьков +29...+31
Прогноз погоды на 28 июля / Укргидрометцентр