Це наслідок турборежиму, – Арахамія пожартував про скандал із Яременком

Скандальне листування поки ще голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і депутата від "Слуги народу" Богдана Яременека розізлило президента. Однак заміни в комітеті йому вже є.

Яременко об'єктивно сильний дипломат, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю Liga.net.

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Він наголосив, що ситуація із сфотографованим у Раді листуванням Яременка "сильно розізлила" президента Володимира Зеленського. За словами Арахамії, спочатку глава держави був "радикально налаштований аж до складення мандату".

Але це питання етичного характеру. … Більше людей обурило не листування, а його подальша реакція. Я жартома сказав, що інцидент з Яременко – це наслідки турборежиму. Тому що люди фактично живуть в парламенті, і особисте життя у них відсутнє,

– сказав голова фракції.

Арахамія наголосив, що у "шорт-листі є три-чотири людини, яких ми можемо розглядати" на місце голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

"Ліза Ясько є, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева. Ми зробимо внутрішні праймеріз, щоб люди представили свої програми, і фракція визначиться", – пояснив він.

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