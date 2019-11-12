Це наслідок турборежиму, – Арахамія пожартував про скандал із Яременком
Скандальне листування поки ще голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і депутата від "Слуги народу" Богдана Яременека розізлило президента. Однак заміни в комітеті йому вже є.
Яременко об'єктивно сильний дипломат, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю Liga.net.
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Він наголосив, що ситуація із сфотографованим у Раді листуванням Яременка "сильно розізлила" президента Володимира Зеленського. За словами Арахамії, спочатку глава держави був "радикально налаштований аж до складення мандату".
Але це питання етичного характеру. … Більше людей обурило не листування, а його подальша реакція. Я жартома сказав, що інцидент з Яременко – це наслідки турборежиму. Тому що люди фактично живуть в парламенті, і особисте життя у них відсутнє,
– сказав голова фракції.
Арахамія наголосив, що у "шорт-листі є три-чотири людини, яких ми можемо розглядати" на місце голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
"Ліза Ясько є, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева. Ми зробимо внутрішні праймеріз, щоб люди представили свої програми, і фракція визначиться", – пояснив він.
Що треба знати про скандал з Яременком?
- Нардеп Яременко листувався у парламенті з повіями і запитував їх про вартість послуг. Це було 30 жовтня. Журналісти опублікували фото листування, однак Яременко заявив, що це провокація і звинуватив ЗМІ. Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації і написав там вибачення. Згодом виявилося, що його змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка".
- 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
- У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
- 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики, написавши заяву.
- Після цього голова фракції Давид Арахамія заявляв про трьох можливих кандидатів на посаду голови комітету.