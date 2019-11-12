У "Слузі народу" затвердили заяву про відставку Яременка та озвучили імена нових кандидатів

На засідання фракції "Слуга народу" 11 листопада розглянули заяву Богдана Яременка про відставку з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та оголосили список нових кандидатів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Попри затвердження заяви про відставку з посади голови, у фракції сподіваються на продовження його роботи в комітеті.

Ми сподіваємось, що Богдан Яременко продовжить працювати у складі комітету з зовнішньої політики та фракції,

– зазначила Євгенія Кравчук.

Щодо посади голови комітету, то нардепка зазначила чотирьох претендентів.

Що стосується посади голови комітету, то на неї претендує одразу декілька наших колег: Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш та Олександр Мережко,

– розповіла нардепка від "Слуги народу".

За її словами, з цього приводу у фракції пройдуть внутрішні праймеріз, на яких визначать найсильнішого.

Що відомо про скандал з Яременком?

► Нардеп Яременко листувався у парламенті з повіями і запитував їх про вартість послуг. Це було 30 жовтня. Журналісти опублікували фото листування, однак Яременко заявив, що це провокація і звинуватив ЗМІ. Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації і написав там вибачення. Згодом виявилося, що його змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка".

► 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.

► У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.

► 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики, написавши заяву.

► Після цього голова фракції Давид Арахамія заявляв про трьох можливих кандидатів на посаду голови комітету.