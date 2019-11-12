Это следствие турборежима, – Арахамия пошутил о скандале с Яременко

Скандальная переписка пока еще председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и депутата от "Слуги народа" Богдана Яременеко разозлила президента. Однако замена в комитете ему уже есть.

Яременко объективно сильный дипломат, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Liga.net.

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Он отметил, что ситуация с сфотографированной в Раде перепиской Яременко "сильно разозлила" президента Владимира Зеленского. По словам Арахамии, сначала глава государства был "радикально настроен вплоть до сложения мандата".

Но это вопрос этического характера. ... Больше людей возмутилf не переписка, а его дальнейшая реакция. Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует,

– сказал председатель фракции.

Арахамия отметил, что в "шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать" на место главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", – пояснил он.

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