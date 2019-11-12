Это следствие турборежима, – Арахамия пошутил о скандале с Яременко
Скандальная переписка пока еще председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и депутата от "Слуги народа" Богдана Яременеко разозлила президента. Однако замена в комитете ему уже есть.
Яременко объективно сильный дипломат, об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Liga.net.
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Он отметил, что ситуация с сфотографированной в Раде перепиской Яременко "сильно разозлила" президента Владимира Зеленского. По словам Арахамии, сначала глава государства был "радикально настроен вплоть до сложения мандата".
Но это вопрос этического характера. ... Больше людей возмутилf не переписка, а его дальнейшая реакция. Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует,
– сказал председатель фракции.
Арахамия отметил, что в "шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать" на место главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
"Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренние праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", – пояснил он.
Что надо знать о скандале с Яременко?
- Нардеп Яременко переписывался в парламенте с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. Это было 30 октября. Журналисты опубликовали фото переписки, однако Яременко заявил, что это провокация и обвинил СМИ. Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации и написал там извинения. Впоследствии оказалось, что его заставил извиниться пранкер-"Рябошапка".
- 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
- В "Слуге народа" сначала заявили, что не будут никак наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арахамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.
- 1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике, написав заявление.
- После этого председатель фракции Давид Арахамия заявлял о трех возможных кандидатах на должность председателя комитета.