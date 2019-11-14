Не только Яременко: "Слуга народа" накажет недобросовестных нардепов в комитетах

Фракция "Слуга народа" планирует провести ротацию депутатов в профильных комитетах парламента. Изменения коснутся тех, "кто много говорит, но не работает"

Кроме Богдана Яременко, должности в комитетах потеряют также несколько других лиц. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".

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Арахамия анонсирует проведение еще нескольких ротаций в комитетах.

По результатам голосования вчера (13 ноября). Нет, это не "а-та-та". У нас например есть люди, которые говорят, что они большие работники, но вообще не посещают заседания комитетов, – заявил он.

Переизбирать нардепов на должностях в комитеты будут 15 ноября. Ротация касается тех нардепов, которые "занимают места, много говорят, но мало работают".

"Где они должны находиться? В комитете свободы слова. Нет, это не наказание. Смотрите, если человек что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это значит, что он любит свободу слова!", – добавил глава фракции.

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