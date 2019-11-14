Не только Яременко: "Слуга народа" накажет недобросовестных нардепов в комитетах
Фракция "Слуга народа" планирует провести ротацию депутатов в профильных комитетах парламента. Изменения коснутся тех, "кто много говорит, но не работает"
Кроме Богдана Яременко, должности в комитетах потеряют также несколько других лиц. Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".
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Арахамия анонсирует проведение еще нескольких ротаций в комитетах.
По результатам голосования вчера (13 ноября). Нет, это не "а-та-та". У нас например есть люди, которые говорят, что они большие работники, но вообще не посещают заседания комитетов, – заявил он.
Переизбирать нардепов на должностях в комитеты будут 15 ноября. Ротация касается тех нардепов, которые "занимают места, много говорят, но мало работают".
"Где они должны находиться? В комитете свободы слова. Нет, это не наказание. Смотрите, если человек что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это значит, что он любит свободу слова!", – добавил глава фракции.
Почему возник скандал с Богданом Яременко?
- Нардеп Яременко переписывался в парламенте с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. Это было 30 октября. Журналисты опубликовали фото переписки, однако Яременко заявил, что это провокация и обвинил СМИ. Через несколько часов он убрал свой сообщение о провокации и написал там извинения. Впоследствии оказалось, что его заставил извиниться пранкер-"Рябошапка".
- 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
- В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арархамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.
- 1 ноября Яременко сам заявил о том, что складывает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике, написав заявление.
- После этого председатель фракции Давид Арахамия заявлял о трех возможных кандидатах на пост главы комитета.