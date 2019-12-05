У "Слузі народу" пояснили провал голосування за звільнення Яременка

У "Слузі народу" не мали жодних сумнівів щодо звільнення Яременка з посади голови комітету закордонних справ. Проте, серед нардепів виникла дискусія щодо призначення на цю посаду Єлизавети Ясько, тому вони і провалили голосування.

Член "Слуги народу" Данило Гетманцев у кулуарах парламенту відзначив, що нардепи влаштували серйозну внутрішню дискусію через обрання нового голови комітету, пише Укрінформ.

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"Нас же звинувачують у тому, що ми голосуємо як солдати, але бачте, й дискусія може бути. Проти звільнення старого голови (Яременка, – 24 канал) не було жодного сумніву, наскільки мені відомо. Взагалі, дискусія головним чином стосувалася процедури визначення нового голови, тобто нової кандидатури. На думку деяких наших колег, процедура була трішки заплутаною, і тому можливо, не відповідала тим демократичним стандартам, які вони собі уявляють", – пояснив Гетманцев.

Нардеп переконаний, що Рада мала розглядати двома окремими питаннями звільнення Яременка та призначення на його місце Ясько.

"Це питання до Регламентного комітету, чому питання не були розділені. Я також вважаю, що краще було би проголосувати окремо за кожне рішення, але що зроблено те зроблено. Я переконаний, що будуть зроблені висновки ​– і ми обов'язково повернемося до цього питання", – підсумував він.

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Чому Яременка звільняють?

Він потрапив у гучний секс-скандал. Журналісти зафіксували, як нардеп прямо у сесійній залі листувався з повіями та запитував їх про вартість послуг. У відповідь політик заявив, що це провокація. Щоправда, за декілька годин він прибрав свій допис про провокації та написав там вибачення. Згодом виявилося, що його змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка", якого сьогодні знають як Джокер.

У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.

1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики та написав відповідну заяву. Після цього голова фракції Давид Арахамія заявляв про трьох можливих кандидатів на посаду голови комітету, однак їхні імена не назвав.

Після внутрішніх обговорень у "Слузі народу" замість Яременка головою Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва обрали Єлизавету Ясько.

5 грудня депутати провалили у парламенті голосування щодо призначення Ясько. Таким чином, Богдан Яременко ще досі залишається очільником органу.