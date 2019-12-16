Сколько в 2020 году ФЛП будут платить за себя и сотрудников

После принятия ряда законов, которые должны регулировать деятельность ФЛП, многие из них начали считать как вырастут их платежи.

Журналист 24 канала вместе с юристом, кандидатом юридических наук Денисом Головиным разобрались – сколько налогов предпринимателям придется платить в 2020 году.

Законодательные новации

В 2019 году Рада приняла несколько законов, которые должны изменить размеренную работу ФЛП. Прежде всего, речь идет про несколько законов: о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", который заставляет малый бизнес выдавать чеки, подтверждающие оказание услуг или продажу товара.

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Эта новация касается тех, кто работает на едином налоге, с оборотом 2,5 миллионов гривен в год. Правда, депутаты обязали некоторые категории предпринимателей выдавать чеки не зависимо от объема проданного товара. Речь идет о тех, кого депутаты отнесли к группе риска:

интернет-магазины;

курьерские службы;

реализаторов сложной бытовой техники и электроники, на которую должна выдаваться гарантия;

продавцов ювелирных изделий, запчастей, бывших в употреблении товаров;

кафе и рестораны;

отели, сервисы по бронированию, туристические агентства и другие.

Этим же законом разрешается использовать не кассовые аппараты, а программное обеспечение. Его разработают и можно будет скачать с официального сайта налоговой на любой гаджет и выдавать электронные чеки.

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Также новые законодательные изменения будут касаться и учета товаров. Предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, придется учитывать технику, лекарства, ювелирные изделия. Благодаря этой новации планируют побороть "серый" импорт.

Расчеты для ФЛП

Поэтому, эти изменения не должны повлиять на размер налогов, которые будет платить за себя ФЛП. Ведь на эти платежи влияют не вышеназванные законы, а минимальная зарплата и прожиточный минимум, которые закладываются в госбюджете.

От зарплаты зависит размер ЕСВ (единого социального взноса), который физлица-предприниматели платят раз в квартал. Его начисляют ежемесячно по ставке 22% от "минималки", а платить нужно независимо от того, ведете ли вы деятельность и получаете ли доход,

– объясняет Денис Головин.

В 2020 году ЕСВ составит 1 039,06 гривен в месяц или 3 177,18 гривен в квартал. За год – 12 468 гривен. Как отмечает Денис Головин, есть и исключения – это пенсионеры-ФЛП по возрасту и ФЛП с инвалидностью. Они могут не платить взнос на всех группах единого налога.

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Исходя из вышеизложенного ставка единого налога для ФЛП составит:

Для І-группы – до 10% размера прожиточного минимума для трудоспособного человека (2 102 гривен), то есть до 210,20 гривен;

Для ІІ-группы – до 20% размера минимальной заработной платы (4 723 гривен), то есть до 944, 60 гривен;

Для III-группы – ставка единого налога установлена в процентах от дохода:

3% – плательщик НДС;

5% – неплательщик НДС.



У каждой группы предпринимателей, свои налоги / Фото 24 канала

Для IV группы размер ставок налога с одного гектара сельскохозяйственных угодий или земель водного фонда зависит от категории земель, их расположения и составляет в процентах базы налогообложения:

для пашни, сенокосов и пастбищ (кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта) – 0,95;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях – 0,57;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – 0,57;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях – 0,19;

для земель водного фонда – 2,43;

для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта – 6,33.

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Плата за наемного работника

Если ФЛП нанимает сотрудников на "минималку", ее повышение тоже скажется на затратах.

Исчисляется зарплата наемного работника по формуле:

Ставка 4723 гривен (из них налог на доходы физлиц 18% (850,14 грн.) + военный сбор 1,5% (70,85 грн) + ЕСВ (1039,06 грн.) = 5762,06 гривен в месяц.



За наемного работника предпринимателям тоже надо платить налоги / Фото 24 канала

В такую сумму работодателю обойдется один человек на "минималке". Из них "на руки" сотрудник получит 3 802 гривен, поскольку НДФЛ и ВС удерживаются из его денег, а работодатель вносит ЕСВ.

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Итак, несмотря на все "страшилки", налоги для ФЛП выросли умеренно.