Новые правила для ФЛП: кассовые аппараты не победят махинации с налогами, – мнение эксперта
Требование ввести кассовые аппараты не решит проблему сокрытия многих ФЛП "под одной вывеской" и не повредит крупным компаниям использовать единый налог для оптимизации налогов в целом.
Такое мнение высказал партнер налоговой практики и практики судебных споров юридической компании Avellum Вадим Медведев.
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Как известно, по новым законам РРО должны будут использовать все плательщики единого налога 2, 3 и 4 группы. Для ФЛП 2-4 категорий, которые продают, например, бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО будут обязательными с 1 октября 2020 года.
Что такое РРО?Это – регистраторы расчетных операций. Они же кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.
По словам Медведева, само по себе требование ввести кассовые аппараты не влияет на то, что условная сеть спортивных клубов функционирует не в рамках юридического лица, а в виде, скажем, 125-ти ФЛП, которые якобы независимо открыли 125 спортивных клубов с одним названием.
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Даже если каждый из этих ФЛП поставит себе РРО и задекларирует свой доход, он все равно заплатит из него только 5%, а не налог на прибыль 18% и НДС 20% (не говоря уже о форме выплаты заработной платы сотрудникам). Поэтому РРО не является универсальной панацеей. Он только существенно улучшает доступ налоговых органов к реальной информации о доходах каждого отдельного ФЛП, но не решает проблему,
– сказал он.
Вместе с тем, по словам эксперта, обязательное использование РРО существенно улучшит ситуацию в борьбе с черным рынком.
"Мы видим на примере наших отдельных клиентов, которые пытаются бороться с контрафактом, контрабандой и серым импортом, что все потоки нелегального и полулегального товара проходят через ФЛП, которые не имеют ни кассовых аппаратов, ни требований к документированию происхождения товара", – пояснил он, добавив, что реализация этой инициативы позволит уменьшить стимул существования теневой части экономики.
Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать
- Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073 о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
- Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое будет онлайн отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.