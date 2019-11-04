Новые правила для ФЛП: кассовые аппараты не победят махинации с налогами, – мнение эксперта

Требование ввести кассовые аппараты не решит проблему сокрытия многих ФЛП "под одной вывеской" и не повредит крупным компаниям использовать единый налог для оптимизации налогов в целом.

Такое мнение высказал партнер налоговой практики и практики судебных споров юридической компании Avellum Вадим Медведев.

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Как известно, по новым законам РРО должны будут использовать все плательщики единого налога 2, 3 и 4 группы. Для ФЛП 2-4 категорий, которые продают, например, бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО будут обязательными с 1 октября 2020 года.

Что такое РРО?Это – регистраторы расчетных операций. Они же кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

По словам Медведева, само по себе требование ввести кассовые аппараты не влияет на то, что условная сеть спортивных клубов функционирует не в рамках юридического лица, а в виде, скажем, 125-ти ФЛП, которые якобы независимо открыли 125 спортивных клубов с одним названием.

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Даже если каждый из этих ФЛП поставит себе РРО и задекларирует свой доход, он все равно заплатит из него только 5%, а не налог на прибыль 18% и НДС 20% (не говоря уже о форме выплаты заработной платы сотрудникам). Поэтому РРО не является универсальной панацеей. Он только существенно улучшает доступ налоговых органов к реальной информации о доходах каждого отдельного ФЛП, но не решает проблему,

– сказал он.

Вместе с тем, по словам эксперта, обязательное использование РРО существенно улучшит ситуацию в борьбе с черным рынком.

"Мы видим на примере наших отдельных клиентов, которые пытаются бороться с контрафактом, контрабандой и серым импортом, что все потоки нелегального и полулегального товара проходят через ФЛП, которые не имеют ни кассовых аппаратов, ни требований к документированию происхождения товара", – пояснил он, добавив, что реализация этой инициативы позволит уменьшить стимул существования теневой части экономики.

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