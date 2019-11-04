Нові правила для ФОПів: касові апарати не переможуть оборудки із податками, – думка експерта

Вимога ввести касові апарати не вирішить проблему приховування багатьох ФОП "під однією вивіскою" та не зашкодить великим компаніям використовувати єдиний податок для оптимізації податків загалом.

Таку думку висловив партнер податкової практики та практики судових спорів юридичної компанії Avellum Вадим Медведєв.

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Як відомо, за новими законами РРО повинні будуть використовувати всі платники єдиного податку 2, 3 і 4 групи. Для ФОПів 2-4 категорій, які продають, наприклад, побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО будуть обов’язковими з 1 жовтня 2020 року.

Що таке РРО?Це – реєстратори розрахункових операцій. Вони ж касові апарати або фіскальні реєстратори. Це ті пристрої, за допомогою яких ми отримуємо чек за отримані товари чи послуги. РРО потрібен для контролю фіскальними службами обороту підприємств і ФОП, які приймають оплату від населення готівкою і платіжними картами.

За словами Медведєва, сама по собі вимога ввести касові апарати не впливає на те, що умовна мережа спортивних клубів функціонує не в рамках юридичної особи, а у вигляді, скажімо, 125-ти ФОПів, які нібито незалежно відкрили 125 спортивних клубів з однією назвою.

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Навіть якщо кожен з цих ФОП поставить собі РРО та задекларує свій дохід, він все одно заплатить з нього тільки 5%, а не податок на прибуток 18% і ПДВ 20% (не кажучи вже про форму виплати заробітної плати співробітникам). Тому РРО не є універсальною панацеєю. Він лише істотно покращує доступ податкових органів до реальної інформації про доходи кожного окремого ФОП, але не вирішує проблему,

– сказав він.

Разом із тим, за словами експерта, обов'язкове використання РРО суттєво поліпшить ситуацію у боротьбі з чорним ринком.

"Ми бачимо на прикладі наших окремих клієнтів, які намагаються боротися з контрафактом, контрабандою і сірим імпортом, що всі потоки нелегального і напівлегального товару проходять через ФОП, які не мають ані касових апаратів, ані вимог до документування походження товару", – пояснив він, додавши, що реалізація цієї ініціативи дозволить зменшити стимул існування тіньової частини економіки.

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