На жаль, Росія справді може отримувати підсанкційні елементи для своєї зброї. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Богдан Долінце, додавши, що використання таких деталей підтвердили у США.

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Чи може Росія обійтись без західних елементів

Якщо говорити про російські ракети, то лише ракети тактичного рівня використовують понад 200 західних компонентів. Це дані з американського звіту, який готувався для американських урядових структур.

За словами експерта з авіації, у ракеті Х-101, якою вдарили по "Охматдиту", було 59 західних компонентів. Мовиться саме про критичні компоненти, до яких належать мікросхеми, чіпи, контролери.

Це компоненти, без яких ракету створити неможливо. Замінити їх також, бо для цього знадобляться роки. Фактично це буде створення абсолютно нової ракети з іншою елементною базою,

– пояснив Богдан Долінце.

Варто розуміти, що всі сучасні російські ракети, починаючи від Х-101, "Калібрів", "Іскандерів" та навіть "Кинджалів" використовують десятки західних компонентів

Ми бачимо, що немає ефективного контролю за санкціями й це призводить до того, що країна-агресорка отримує доступ до потрібних компонентів. Вона купує їх за сотні мільйонів доларів.

Потрібна максимально жорстка відповідальність за порушення санкцій. Це має стосуватися не лише країни, яка отримує товари, але й посередників, які допомагають Росії це робити,

– підкреслив експерт з авіації.

Мають бути серйозні штрафи, хоча б 10% річного прибутку тих компаній, чиї компоненти були виявлені у Росії. Адже ми бачимо, що фірми закривають очі на передачу компонентів агресору. Чимало з них взагалі не вийшли з російського ринку та отримують там великі прибутки.