Російська армія під час масованої атаки 8 липня застосувала ракети різного типу. Внаслідок обстрілу України загинуло 37 людини, ще 170 громадян зазнали поранень.

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В російських ракетах був американський чіп

Одним із важливих чипів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (FPGA), яку виробляють американські компанії Advanced Micro Devices і Intel.

Цей чип використовується в пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.

За даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала FPGA на суму понад 390 мільйонів доларів. Варто зазначити, що ці поставки – лише частина зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.

Важливо! По дитячому медичному закладу "Охматдит" окупанти влучили ракетою типу Х-101, про що свідчать численні докази з відео та уламків, які виявили на місці трагедії.

До слова, благодійний фонд "Охматдит – Здорове дитинство" оголосив про тендер на ремонт фасаду та внутрішнього оздоблення лікарні, яка зазнала пошкоджень від російської ракетної атаки.