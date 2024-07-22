Тендер на відновлення "Охматдиту"

Як повідомляється, нині лікарня перебуває в пошуках надійних партнерів для відновлення пошкодженого корпусу лікарні. Проєкт буде реалізовано за схемою "Проєктуй-будуй", що означає, що підрядник відповідатиме як за проєктування, так і за виконання будівельних робіт.

Читайте також: Український бізнес відреагував на цинічний удар по "Охматдиту": хто та яку допомогу надав

Шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим,

– йдеться в повідомленні.

Переможець тендеру матиме десять днів на розробку та затвердження графіку робіт. Після підписання договору йому буде відведено 45 календарних днів на встановлення вікон і внутрішній ремонт приміщень, а також п'ять місяців на виконання фасадних робіт. Гарантія на виконані роботи становить 10 років.

Нагадаємо! 8 липня росіяни завдали удару ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит" у центрі Києва. У лікарні на той момент перебували сотні людей. Внаслідок російської атаки постраждали десятки осіб, двоє загинули. Один із корпусів майже повністю знищено, інші – пошкоджені.