Тендер на восстановление "Охматдета"
Как сообщается, сейчас больница находится в поисках надежных партнеров для восстановления поврежденного корпуса больницы. Проект будет реализован по схеме "Проектируй-строй", что означает, что подрядчик будет отвечать как за проектирование, так и за выполнение строительных работ.
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Ищем надежных партнеров для выполнения строительных и ремонтных работ, чтобы как можно быстрее вернуть наше заведение к нормальному функционированию и сделать его еще лучше,
– говорится в сообщении.
Победитель тендера будет иметь десять дней на разработку и утверждение графика работ. После подписания договора ему будет отведено 45 календарных дней на установку окон и внутренний ремонт помещений, а также пять месяцев на выполнение фасадных работ. Гарантия на выполненные работы составляет 10 лет.