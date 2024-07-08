Различные компании и предприниматели объединили усилия, чтобы оказать срочную помощь пострадавшим и способствовать восстановлению больницы. О том, какие бизнесы присоединились к доброму делу – читайте в материале 24 Канала.

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Как украинский бизнес помогает "Охматдету"

Украинский бизнес мгновенно отреагировал на массированный удар со стороны России, в результате которого была повреждена центральная детская больница Киева "Охматдет". Компании оказывают финансовую помощь, техническую поддержку и гуманитарную помощь для восстановления больницы и помощи пострадавшим.

CEO Добробута Вадим Шекман сообщил о немедленной реакции компании.

Разрушениям подвергся новый корпус токсикологии и диализа. В то время, как начался обстрел, шли операции, пострадали и врачи... Почти сразу мы отправили на место трагедии все наши 7 карет скорой, которые в это время были на рейсе,

– написал он.

Шекман добавил, что больницы Добробута приняли у себя трех пострадавших детей, которые уже получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 10 раненых детей скорая Добробута транспортировала в другие больницы Киева. Вся медицинская помощь, которая предоставляется детям – бесплатная.

Украинский предприниматель, президент корпорации TERWIN Руслан Шостак выделил 1 миллион гривен на восстановление клиники.

Руководитель департамента по связям с общественностью в Эпицентр К Юлия Чудновец сообщила, что компания предоставит строительную технику для разбора завалов и будет способствовать восстановлению поврежденных помещений.

Инвестиционно-девелоперская компания Taryan Group Taryan Group и Новая Почта перечисляют по 1 миллиону гривен на восстановление больницы.

Интернет-магазин книг BOOKCHEF сделал донат суммой 200 000 грн.

"BOOKCHEF также присоединяется к помощи, делаем донат суммой 200 000 грн и призываем неравнодушные бизнесы и людей присоединиться на помощь любым возможным способом", – говорится в сообщении компании.

Также 2 миллиона гривен предоставит компания Genesis и ее CEO Владимир Многолетний.

"Мы передадим 1 млн грн от Genesis и еще 1 млн грн от меня лично на закрытие насущных потребностей больницы. Также запустили внутренний сбор в нашей экосистеме – все собранные деньги передадим в Охматдет", – написал Многолетний.

ПриватБанк и его корпоративный благотворительный фонд “Помогать просто!” выделили 3 миллиона гривен.

В то же время соучредитель Monobank Олег Гороховский открыл сбор вместе с UNITED24, в рамках которого для “Охматдет” планировали собрать 100 миллионов гривен. За три часа сбора нужную сумму было собрало, но сбор продолжается.