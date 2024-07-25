Российская армия во время массированной атаки 8 июля применила ракеты различного типа. В результате обстрела Украины погибло 37 человек, еще 170 граждан получили ранения.

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В российских ракетах был американский чип

Одним из важных чипов в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот (FPGA), которую производят американские компании Advanced Micro Devices и Intel.

Этот чип используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для молниеносной обработки данных и запрещен для продажи в Россию.

По данным российской таможни, с начала войны Россия импортировала FPGA на сумму более 390 миллионов долларов. Стоит отметить, что эти поставки – лишь часть усилий Кремля, направленных на то, чтобы обойти санкции и сохранить поставки критически важных технологий.

Важно! По детскому медицинскому учреждению "Охматдет" оккупанты попали ракетой типа Х-101, о чем свидетельствуют многочисленные доказательства из видео и обломков, которые обнаружили на месте трагедии.

К слову, благотворительный фонд "Охматдет – Здоровое детство" объявил о тендере на ремонт фасада и внутренней отделки больницы, которая получила повреждения от российской ракетной атаки.