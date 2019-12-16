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      Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників

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      Платежі ФОПів у 2020 році / 24 канал

      Після ухвалення низки законів, які мають регулювати діяльність ФОПів, багато хто з них почав рахувати як зростуть їх платежі.

      Журналіст 24 каналу разом з юристом, кандидатом юридичних наук Денисом Головіним розібрались – скільки податків підприємцям доведеться платити у 2020 році.

      Законодавчі новації

      В 2019 році Рада ухвалила кілька законів, які мають змінити розмірену роботу ФОПів. Передовсім, йдеться про кілька законів: про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", який змушує малий бізнес видавати чеки, які підтверджуватимуть надання послуг чи продаж товару.

      До теми: Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи

      Ця новація стосується тих, хто працює на єдиному податку, з обігом 2,5 мільйонів гривень на рік. Щоправда, депутати зобов’язали деякі категорії підприємців видавати чеки не залежно від обсягу проданого товару. Йдеться про тих, кого депутати віднесли до групи ризику:

      • інтернет-магазини;
      • кур’єрські служби;
      • реалізаторів складної побутової техніки та електроніки, на яку має видаватись гарантія;
      • продавців ювелірних виробів, запчастин, вживаних товарів;
      • кафе й ресторани;
      • готелі, сервіси з бронювання, туристичні агенції та інші.

      Цим же законом дозволяється використовувати не касові апарати, а програмне забезпечення. Його розроблять і можна буде скачати з офіційного сайту податкової на будь-який гаджет і видавати електронні чеки.

      Як навести лад з ФОПами, дивіться тут:

      Також нові законодавчі зміни стосуватимуться й обліку товарів. Підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування, доведеться обліковувати техніку, ліки, ювелірні вироби тощо. Завдяки цій новації планують побороти "сірий" імпорт.

      Розрахунки для ФОПів

      Тож, ці зміни не повинні вплинути розмір податків, які платитиме за себе ФОП. Адже на ці платежі впливають не вищеназвані закони, а мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, які закладаються в держбюджеті.

      Від зарплати залежить розмір ЄСВ (єдиного соціального внеску), який фізособи-підприємці сплачують раз у квартал. Його нараховують щомісяця за ставкою 22% від "мінімалки", а платить потрібно незалежно від того, чи ведете ви діяльність і чи отримуєте дохід,
      – пояснює Денис Головін. 

      У 2020 році ЄСВ складе 1 039,06 гривень на місяць або 3 177,18 гривень в квартал. За рік – 12 468 гривень. Як зазначає Денис Головін, є і винятки – це пенсіонери-ФОП за віком і ФОП з інвалідністю. Вони можуть не платити внесок на всіх групах єдиного податку.

      Важливо! Зміни для ФОПів: експерти назвали основні переваги нових правил

      Виходячи з вищевикладеного ставка єдиного податку для ФОПів складатиме:

      Для І-групи – до 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатної людини (2 102 гривень), тобто до 210,20 гривень;

      Для ІІ-групи – до 20% розміру мінімальної заробітної плати (4 723 гривень), тобто до 944, 60 гривень;

      Для ІІІ-групи – ставка єдиного податку встановлена у відсотках від доходу:

      • 3% – платник ПДВ;
      • 5% – неплатник ПДВ.

      податки, ФОПи, підприємці
      У кожної групи підприємців, свої податки / Фото 24 каналу

      Для ІV групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь або земель водного фонду залежить від категорії земель, їх розташування і становить у відсотках бази оподаткування:

      • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) – 0,95;
      • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,57;
      • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;
      • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,19;
      • для земель водного фонду – 2,43;
      • для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 6,33.

      Офіційно: Ніякого драматизму і драконівських штрафів, –  Маркарова про зміни для ФОПів

      Плата за найманого працівника

      Якщо ФОП наймає співробітників на "мінімалку", її підвищення теж позначиться на витратах.

      Обчислюється зарплата найманого працівника за такою формулою:

      Ставка 4723 гривень (з них податок на доходи фізосіб 18% (850,14 грн.) + військовий збір 1,5% (70,85 грн) + ЄСВ (1039,06 грн.) = 5762,06 гривень на місяць.

      ФОПи, плата за найманого працівника
      За найманого працівника підприємцям теж треба платити податки / Фото 24 каналу

      У таку суму роботодавцю обійдеться одна людина на "мінімалці". З них "на руки" співробітник отримає 3 802 гривень, оскільки ПДФО і ВС утримуються з його грошей, а роботодавець вносить ЄСВ.

      Варто знати: Нові правила для ФОПів: касові апарати не переможуть оборудки із податками

      Отже, незважаючи на всі "страшилки", податки для ФОП зросли помірно.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Законодавство Публікації Статті Податки ФОПи Торгівля
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