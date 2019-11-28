Зміни для ФОПів: експерти назвали основні переваги нових правил

До вступу в силу нових вимог щодо використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для першої хвилі платників єдиного податку лишається приблизно півроку.

Сама новина про їхнє впровадження викликала значні дискусії та серйозну критику від представників бізнесу. Але закон прийнято, РРО використовувати потрібно.

Про переваги, які нові правила можуть дати платникам податків, 24 каналу розповіли юрист Єлизавета Кравцова та партнер юридичної компанії "Avellum".

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Автозаповнення декларації з єдиного податку з використанням даних РРО.



За словами юристів всі доходи платників єдиного податку будуть враховані за допомогою РРО і ці дані будуть регулярно потрапляти в розпорядження контролюючих органів. Тому, на їхню думку, ефективним і зручним для обох сторін було б автоматичне передзаповнення податкової декларації в Електронному кабінеті платника податків з використанням даних РРО.



Що для цього потрібно? Доопрацювати існуючий сервіс передзаповнення декларації та інтегрувати його з ПЗ, що забезпечує функціонування РРО.

Скасування або хоча б спрощення документів, що втратили актуальність.



Зокрема, наприклад, ідеться про скасування книги обліку доходів. Як сказано раніше, всі доходи єдинників вже будуть враховані і додатково переписувати їх в паперову книгу не зовсім раціонально.



Що можна зробити? Перший варіант: запустити сервіс, який дозволяє заповнювати книгу в електронній формі, та інтегрувати його з відповідним ПЗ для РРО. Платники мають право обрати електронний формат ведення книги. Цей варіант швидший та простіший, оскільки не вимагає зміни або доповнення законодавства.



Другий варіант: вільнити єдинників від обов'язку вести книгу в принципі, оскільки її функції можуть цілком виконувати РРО. Але для цього доведеться змінити Податковий кодекс.

Інтеграція програмних РРО з внутрішнім ПЗ платників податків.



Якісно розроблене ПЗ для РРО може бути використано платниками для автоматизації внутрішнього обліку єдинників за допомогою даних РРО. Це допоможе усунути необхідність вести його окремо – всі дані про продажі в розрізі товарів і цін будуть відображені в РРО-звітах.

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Що таке РРО?Це – реєстратори розрахункових операцій. Вони ж касові апарати або фіскальні реєстратори. Це ті пристрої, за допомогою яких ми отримуємо чек за отримані товари чи послуги. РРО потрібен для контролю фіскальними службами обороту підприємств і ФОП, які приймають оплату від населення готівкою і платіжними картами.

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