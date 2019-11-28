Изменения для ФЛП: эксперты назвали основные преимущества новых правил

До вступления в силу новых требований по использованию регистраторов расчетных операций (РРО) для первой волны плательщиков единого налога остается примерно полгода.

Сама новость об их внедрении вызвала значительные дискуссии и серьезную критику от представителей бизнеса. Но закон принят, РРО использовать нужно.

О преимуществах, которые новые правила могут дать налогоплательщикам, 24 каналу рассказали юрист Елизавета Кравцова и партнер юридической компании "Avellum".

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Автозаполнения декларации по единому налогу с использованием данных РРО.



По словам юристов все доходы плательщиков единого налога будут учтены с помощью РРО и эти данные будут регулярно попадать в распоряжение контролирующих органов. Поэтому, по их мнению, эффективным и удобным для обеих сторон было бы автоматическое передзаполнение налоговой декларации в Электронном кабинете налогоплательщика с использованием данных РРО.



Что для этого нужно? Доработать существующий сервис передзаполнения декларации и интегрировать его с ПО, обеспечивающим функционирование РРО.

Отмена или хотя бы упрощение документов, которые утратили актуальность.



В частности, например, речь идет об отмене книги учета доходов. Как сказано ранее, все доходы единщиков уже будут учтены и дополнительно переписывать их в бумажную книгу не совсем рационально.



Что можно сделать? Первый вариант: запустить сервис, который позволяет заполнять книгу в электронной форме, и интегрировать ее с соответствующим ПО для РРО. Плательщики вправе выбрать электронный формат ведения книги. Этот вариант быстрее и проще, поскольку не требует изменения или дополнения законодательства.



Второй вариант: осовбодить единщиков от обязанности вести книгу в принципе, поскольку ее функции могут вполне выполнять РРО. Но для этого придется изменить Налоговый кодекс.

Интеграция программных РРО с внутренним ПО налогоплательщиков.



Качественно разработанное ПО для РРО может быть использовано плательщиками для автоматизации внутреннего учета единщиков с помощью данных РРО. Это поможет устранить необходимость вести его отдельно – все данные о продажах в разрезе товаров и цен будут отражены в РРО-отчетности.

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Что такое РРО?

Это – регистраторы расчетных операций. Они кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.

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