Изменения для ФЛП: эксперты назвали основные преимущества новых правил
До вступления в силу новых требований по использованию регистраторов расчетных операций (РРО) для первой волны плательщиков единого налога остается примерно полгода.
Сама новость об их внедрении вызвала значительные дискуссии и серьезную критику от представителей бизнеса. Но закон принят, РРО использовать нужно.
О преимуществах, которые новые правила могут дать налогоплательщикам, 24 каналу рассказали юрист Елизавета Кравцова и партнер юридической компании "Avellum".
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- Автозаполнения декларации по единому налогу с использованием данных РРО.
По словам юристов все доходы плательщиков единого налога будут учтены с помощью РРО и эти данные будут регулярно попадать в распоряжение контролирующих органов. Поэтому, по их мнению, эффективным и удобным для обеих сторон было бы автоматическое передзаполнение налоговой декларации в Электронном кабинете налогоплательщика с использованием данных РРО.
Что для этого нужно? Доработать существующий сервис передзаполнения декларации и интегрировать его с ПО, обеспечивающим функционирование РРО.
- Отмена или хотя бы упрощение документов, которые утратили актуальность.
В частности, например, речь идет об отмене книги учета доходов. Как сказано ранее, все доходы единщиков уже будут учтены и дополнительно переписывать их в бумажную книгу не совсем рационально.
Что можно сделать? Первый вариант: запустить сервис, который позволяет заполнять книгу в электронной форме, и интегрировать ее с соответствующим ПО для РРО. Плательщики вправе выбрать электронный формат ведения книги. Этот вариант быстрее и проще, поскольку не требует изменения или дополнения законодательства.
Второй вариант: осовбодить единщиков от обязанности вести книгу в принципе, поскольку ее функции могут вполне выполнять РРО. Но для этого придется изменить Налоговый кодекс.
- Интеграция программных РРО с внутренним ПО налогоплательщиков.
Качественно разработанное ПО для РРО может быть использовано плательщиками для автоматизации внутреннего учета единщиков с помощью данных РРО. Это поможет устранить необходимость вести его отдельно – все данные о продажах в разрезе товаров и цен будут отражены в РРО-отчетности.
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Что такое РРО?
Это – регистраторы расчетных операций. Они кассовые аппараты или фискальные регистраторы. Это те устройства, с помощью которых мы получаем чек за полученные товары или услуги. РРО нужен для контроля фискальными службами оборота предприятий и ФЛП, которые принимают оплату от населения наличными и платежными картами.
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Законопроект о кассовых аппаратах: что нужно знать
- Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073, о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшение давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
- Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
- Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
- Также документ и предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
- Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.