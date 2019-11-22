Криклий не против и дальше работать с Клитиной: комментарий министра

Министра инфраструктуры удивили слова его заместителя Александры Клитины, которая обвинила его в коррупции, попав в громкий скандал.

"Если после этого скандала Александре будет комфортно работать со мной, то я не против. Но лично меня некоторые вещи удивили. В любом случае, ее дальнейшая судьба зависит от нее самой", – сказал Владислав Криклий в комментарии 24 каналу.

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Также он добавил, что отныне у него появились вопросы доверия к свому заместителю. "Но мы обязательно поговорим с ней об этом", – отметил Криклий.

Кто такая Александра Клитина и почему вокруг нее скандалы?

Александра Клитина – это заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года. В министерстве она работает пять лет. Сначала она попала в секс-скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра и восхищаются ее внешностью.

Позже она попала в другой скандал после переписки с так называемым Джокером, пранкером, который выдает себя за других людей и вступает в переписку с известными политическими деятелями. На счету пранкера уже несколько "жертв".

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Общаясь с Джокером, Александра Клитина лишь за 3 часа начала догадываться, что с ней переписывается другой человек, однако она успела рассказать ему о своем руководителе – министре инфраструктуры.

Александра Клитина / Instagram

Клитина обвинила его в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами". Речь шла о закупке локомотивов для Укрзализныци.

Сам Криклий рассказал 24 каналу, что на самом деле сейчас ведутся переговоры с различными поставщиками локомотивов, но обвинения в коррупции он отклонил.

Эту информацию, будто я замешан в коррупции, можно легко проверить. Что касается локомотивов, которые были упомянуты в переписке, то последние локомотивы были закуплены еще во времена моего предшественника Владимира Омеляна. Но Укрзализныця требует новых,

– заявил Криклий.

Он отметил, что локомотивы есть только у Укрзализныци, а их количество не может удовлетворить все заказы на перевозки грузов.

Мы хотим изменить законодательство и позволить частным компаниям также закупать локомотивы. Нынешняя ситуация только способствует коррупции на Укрзализныце, потому что им приходится решать какие грузы перевозить, а какие отложить,

– комментирует министр.

Также Криклий добавил, что сейчас рассматриваются будущие контракты по локомотивам, но пока они не очень интересны, потому что предлагают высокую цену.

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