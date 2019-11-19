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      Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал

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      Джокер опубликовал переписку с Клитиной / Коллаж 24 канала

      Пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Александрой Клитиной. Именно она накануне стала фигуранткой скандального разговора нардепов от "Слуги народа" о том, что якобы Клитина попала на свою должность через постель.

      Что известно о разговоре "слуг народа" о Клитиной

      Читайте также: Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

      Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. В этом разговоре депутаты по сути заявили, что будут политическим крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полицейские "будут советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

      Кроме всего, в разговоре был момент, касающийся Клитиной, которая попала на пост якобы через постель.

      Текс разговоры о Клитиной:

      - Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

      - Хорошая?

      - Ого! Охе*енная!

      - Вот, назначили, девушка очень хотела стать заместителем министра! (раздается смех)

      - Это называется, я чиста перед вами.

      - Капец, конечно, нет, хорошая подруга.

      Как на это среагировала Клитина?

      Она опубликовала сообщение в фейсбуке с фотоснимками мужа Дениса Сытника и сына Георгия.

      Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен,
      – написала Клитина.

      О чем с Клитиной переписывался Джокер

      Выяснилось, что именно пранкер подбил Клитину опубликовать такое сообщение с фотоснимками родных в социальной сети.

      "Сделай пост, напиши, что это все фейк. И выложи счастливое фото семьи. Я покажу Вове", – написал Джокер – конечно же не от своего имени.

      Узнайте, о чем Джокер от имени Богдана переписывался с мэром Чернигова

      Новость дополняется…

      Джокер Клітіна листування переписка скріни

       

      Клітіна листування джокер переписка з Клітіною

      Джокер Клітіна Листування

      Во время переписки с пранкером Клитина дала понять, что хотела бы получить пост министра транспорта и инфраструктуры. На вопрос от Джокера, "потянула" ли бы она Министерство, Клитина ответила ,что "потянула бы".

      Также Клитина негативно оценила деловые качества своего начальника – министра инфраструктуры Владислава Криклия. Так, чиновница написала, что министр принимает на работу коррупционеров, что-то "мутит" с тендерами на Укрзализныце, а на ключевых должностях в министерстве – люди олигарха Рината Ахметова.

      В переписке не указано, кем именно представился Клитиной Джокер. Но, очевидно, он представлял близкого к Президенту Украины Владимиру Зеленскому человека.

      Скриншоты переписки Джокера с Клитиной:

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Клітіна листування джокер переписка з Клітіною

      Джокер Клітіна Листування

      Під час листування з пранкером Клітіна дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, чи "потягнула" б вона міністерство, Клітіна відповіла, що "потягнула б".

      Також Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника – міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, чиновниця написала, що міністр приймає на роботу корупціонерів, щось "мутить" з тендерами на Укрзалізниці, а на ключових посадах у міністерстві – люди олігарха Ріната Ахметова.

      У листуванні не вказано, ким саме представився Клітіній Джокер. Але, очевидно, він вдавав близьку до Президента України Володимира Зеленського людину.

      Скріншоти листування Джокера з Клітіною:

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Клітіна листування джокер переписка з Клітіною

      Джокер Клітіна Листування

      Під час листування з пранкером Клітіна дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, чи "потягнула" б вона міністерство, Клітіна відповіла, що "потягнула б".

      Також Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника – міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, чиновниця написала, що міністр приймає на роботу корупціонерів, щось "мутить" з тендерами на Укрзалізниці, а на ключових посадах у міністерстві – люди олігарха Ріната Ахметова.

      У листуванні не вказано, ким саме представився Клітіній Джокер. Але, очевидно, він вдавав близьку до Президента України Володимира Зеленського людину.

      Скріншоти листування Джокера з Клітіною:

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

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      19 ноября
      1631
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Криклий Скандал Антон Поляков Слуга народа Пранкер Джокер Министерство транспорта Украины Министерство инфраструктуры
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