Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал

Пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Александрой Клитиной. Именно она накануне стала фигуранткой скандального разговора нардепов от "Слуги народа" о том, что якобы Клитина попала на свою должность через постель.

Что известно о разговоре "слуг народа" о Клитиной

Читайте также: Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

Нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. В этом разговоре депутаты по сути заявили, что будут политическим крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полицейские "будут советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Кроме всего, в разговоре был момент, касающийся Клитиной, которая попала на пост якобы через постель.

Текс разговоры о Клитиной:

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охе*енная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать заместителем министра! (раздается смех)

- Это называется, я чиста перед вами.

- Капец, конечно, нет, хорошая подруга.

Как на это среагировала Клитина?

Она опубликовала сообщение в фейсбуке с фотоснимками мужа Дениса Сытника и сына Георгия.

Я обожаю свою семью! Похоже, что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен,

– написала Клитина.

О чем с Клитиной переписывался Джокер

Выяснилось, что именно пранкер подбил Клитину опубликовать такое сообщение с фотоснимками родных в социальной сети.

"Сделай пост, напиши, что это все фейк. И выложи счастливое фото семьи. Я покажу Вове", – написал Джокер – конечно же не от своего имени.

Узнайте, о чем Джокер от имени Богдана переписывался с мэром Чернигова

Новость дополняется…

Во время переписки с пранкером Клитина дала понять, что хотела бы получить пост министра транспорта и инфраструктуры. На вопрос от Джокера, "потянула" ли бы она Министерство, Клитина ответила ,что "потянула бы".

Также Клитина негативно оценила деловые качества своего начальника – министра инфраструктуры Владислава Криклия. Так, чиновница написала, что министр принимает на работу коррупционеров, что-то "мутит" с тендерами на Укрзализныце, а на ключевых должностях в министерстве – люди олигарха Рината Ахметова.

В переписке не указано, кем именно представился Клитиной Джокер. Но, очевидно, он представлял близкого к Президенту Украины Владимиру Зеленскому человека.

Скриншоты переписки Джокера с Клитиной:

Під час листування з пранкером Клітіна дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, чи "потягнула" б вона міністерство, Клітіна відповіла, що "потягнула б".

Також Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника – міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, чиновниця написала, що міністр приймає на роботу корупціонерів, щось "мутить" з тендерами на Укрзалізниці, а на ключових посадах у міністерстві – люди олігарха Ріната Ахметова.

У листуванні не вказано, ким саме представився Клітіній Джокер. Але, очевидно, він вдавав близьку до Президента України Володимира Зеленського людину.

Скріншоти листування Джокера з Клітіною:

Під час листування з пранкером Клітіна дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, чи "потягнула" б вона міністерство, Клітіна відповіла, що "потягнула б".

Також Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника – міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, чиновниця написала, що міністр приймає на роботу корупціонерів, щось "мутить" з тендерами на Укрзалізниці, а на ключових посадах у міністерстві – люди олігарха Ріната Ахметова.

У листуванні не вказано, ким саме представився Клітіній Джокер. Але, очевидно, він вдавав близьку до Президента України Володимира Зеленського людину.

Скріншоти листування Джокера з Клітіною: