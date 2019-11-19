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      Джокер опублікував листування з заступницею міністра Клітіною, довкола якої розгорівся скандал

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      Джокер опублікував листування з Клітіною / Колаж 24 каналу

      Пранкер Джокер опублікував листування з заступницею міністра транспорту та інфраструктури Олександрою Клітіною. Саме вона напередодні стала фігуранткою скандальної розмови нардепів від "Слуги народу" про те, що начебто Клітіна потрапила на свою посаду через ліжко.

      Що відомо про розмову "слуг народу" про Клітіну

      Читайте також: Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами

      Нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков опублікував уривок запису розмови між депутатами його фракції і начальником поліції Дніпропетровської області. У цій розмові депутати по суті заявили, що будуть політичним дахом для поліцейських і в обмін на лояльність гарантують невтручання прокуратури і ДБР. А в обмін поліцейські "радитимуться" в "чутливих" темах на кшталт металобрухту.

      Крім усього, у розмові був момент, який стосується Клітіної, яка потрапила на пост нібито через ліжко.

      Текс розмови про Клітіну:

      - Поки жінки пішли, можна я покажу, який у нас заступник міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

      - Хороша?

      - Ого! Охе*енно!

      - Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступником міністра! (лунає сміх)

      - Це називається, я чиста перед вами.

      - Капець, звичайно, ні, хороша подруга.

      Як на це зреагувала Клітіна?

      Вона опублікувала допис у фейсбуці з фотознімками чоловіка Дениса Ситника і сина Георгія.

      Я обожнюю свою сім'ю! Схоже, що у нас неадекватна журналістика. Роблять ненормальні висновки з якихось недоведених пліток,
      – написала Клітіна.

      Про що з Клітіною листувався Джокер

      З’ясувалося, що саме пранкер підбив Клітіну опублікувати такий допис із фотознімками рідних у соціальній мережі.

      "Зроби пост, напиши, що це все фейк. І виклади щасливе фото сім’ї. Я покажу Вові", – написав Джокер – звісно ж не від свого імені.

      Дізнайтеся, про що Джокер від імені Богдана листувався з мером Чернігова

      Джокер Клітіна листування переписка скріни

      Клітіна листування джокер переписка з Клітіною

      Джокер Клітіна Листування

      Під час листування з пранкером Клітіна дала зрозуміти, що хотіла б отримати посаду міністра транспорту та інфраструктури. На питання від Джокера, чи "потягнула" б вона міністерство, Клітіна відповіла, що "потягнула б".

      Також Клітіна негативно оцінила ділові якості свого начальника – міністра інфраструктури Владислава Криклія. Так, чиновниця написала, що міністр приймає на роботу корупціонерів, щось "мутить" з тендерами на Укрзалізниці, а на ключових посадах у міністерстві – люди олігарха Ріната Ахметова.

      У листуванні не вказано, ким саме представився Клітіній Джокер. Але, очевидно, він вдавав близьку до Президента України Володимира Зеленського людину.

      Скріншоти листування Джокера з Клітіною:

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

      Джокер Клітіна листування скріншоти

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Міністерство транспорту України Пранкер Джокер Слуга народу Антон Поляков Скандал
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