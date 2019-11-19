Джокер від імені Богдана листувався з мером Чернігова: що випитував

Джокер поновив полювання на українських чиновників. На цей раз відомий пранкер випитував у мера Чернігова Владислава Атрошенка про ймовірні зв'язки з нардепом від "Слуги народу" Антоном Поляковим.

Пранкер спілкувався з Атрошенком від імені глави Офісу Президента Андрієм Богданом. Усю переписку він опублікував у своєму телеграмі.

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Вирішив поспілкуватися з мером Чернігова від глави Офісу Президента. Хотів дізнатися більше про нардепа Полякова зі "Слуги народу". Запросив у гості. А він мені всі вуха прожужав про Микитася і ДП "Укрбуд",

– написав Джокер.

Судячи з опублікованої переписки, пранкер хотів дізнатися інформацію про депутата Антона Полякова, якого напередодні виключили з фракції "Слуги народу".

Атрошенко заявив, що ніяк не пов'язаний з депутатом. Тим не менш, мер Чернігова зізнався, що Поляков просив його "дати знижку на оренду приймальні і не чіпати незаконно повішену рекламу десь на стіні будинку".

Антон Поляков – нардеп з Чернігова. На дочасних виборах переміг у скандального Максима Микитася. Полякова разом з Анною Скороход вигнали зі "Слуги народу" через те, що вони не підтримували деякі законопроєкти фракції.

Також мер Чернігова просив у Богдана зустріч, щоб обговорити питання, пов'язане з президентом корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників. Його підозрюють заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Антикорупційний суд взяв його під варту, але 24 жовтня Микитась вийшов під заставу у 80 мільйонів гривень.

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Переписка Джокера від імені Богдана з мером Чернігова Атрошенком