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      Джокер от имени Богдана переписывался с мэром Чернигова: что спрашивал

      19 Читати новину українською
      Джокер от имени Богдана пообщался с мэром Чернигова / Коллаж 24 Канала

      Джокер возобновил охоту на украинских чиновников. На этот раз известный пранкер спрашивал у мэра Чернигова Владислава Атрошенко о возможных связях с нардепом от "Слуги народа" Антоном Поляковым.

      Пранкер общался с Атрошенко от имени главы Офиса Президента Андрея Богдана. Всю переписку он опубликовал в своем телеграмме.

      Важно: Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

      Решил пообщаться с мэром Чернигова от главы Офиса Президента. Хотел узнать больше о нардепа Полякова с "Слуги народа". Пригласил в гости. А он мне все уши прожужав о Микитась и ГП "Укрбуд",
      – написал Джокер.

      Судя по опубликованной переписке, пранкер хотел узнать информацию о депутате Антоне Полякове, которого накануне исключили из фракции "Слуги народа".

      Атрошенко заявил, что никак не связан с депутатом. Тем не менее, мэр Чернигова признался, что Поляков просил его "дать скидку на аренду приемной и не трогать незаконно повешенную рекламу где-то на стене дома".

      Антон Поляков – нардеп из Чернигова. На досрочных выборах победил у скандального Максима Микитася. Полякова вместе с Анной Скороход выгнали из "Слуги народа" из-за того, что они не поддерживали некоторые законопроекты фракции.

      Также мэр Чернигова просил у Богдана встречи, чтобы обсудить вопрос, связанный с президентом корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем.

      Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков. Его подозревают завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Антикоррупционный суд взял его под стражу, но 24 октября Микитась вышел под залог в 80 миллионов гривен.

      Внимание! В сообщении присутствует ненормативная лексика (18+)






      Переписка Джокера от имени Богдана с мэром Чернигова Атрошенко

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Пранкер Джокер Скандал Слуга народа Антон Поляков Новости Чернигова Андрей Богдан
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