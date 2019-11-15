Кто такой Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа"

15 ноября на заседании фракции "Слуга народа" исключили из ее состава двух депутатов – Антона Полякова и Анну Скороход. В какие скандалы попадал нардеп из Чернигова и почему стал изгнанником – читайте ниже.

Во фракции "Слуга народа" считают, что нет смысла в ней находиться тем, кто не поддерживает ее ни одного решения. Такое мнение высказал председатель фракции Давид Арахамия. На место Анны Скороход и Антона Полякова, вероятно, примут одного из внефракционных депутатов. Но, как заявил председатель партии Александр Корниенко, сначала они должны пройти отдельную проверку и собеседование.

Биография

Антону Полякову 32 года, он родился в Чернигове. В 2004 году окончил Черниговский коллегиум №1. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины в Одессе.

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В 2010 году зарегистрировал торговую марку "Пидрахуй". Это магазин, специализировавшийся на продаже напольных покрытий. Его название совпадает с насмешливым прозвищем экс-главы ЦИК Сергея Кивалова "Пидрахуй".

Однако, как говорится на сайте компании, это лишь часть лозунга "Подсчитай! У нас покупать выгоднее!".

Потом Поляков открыл магазин LaminateExpert.

Антон Поляков занимался волонтерством и общественной деятельностью. Он возглавляет общественную организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции", является участником Черниговского молодежного городского совета. Вместе с общественными активистами инициировал создание Черниговского Молодежного Бизнес Клуба.

Выборы 2019

Победил на мажоритарном округе №206, что составляет часть Чернигова и Репкинский и Черниговский районы. За него проголосовали 33,3% – 23 284 избирателей.

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Поляков на досрочных выборах обошел скандального президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Он был депутатом от этого округа в предыдущем созыве.

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Следствие установило, что Микитась, используя подконтрольные ему строительные компании и действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии Юрием Аллеровим организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Скандалы с Поляковым

Отставка Рябошапки

Подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Этот документ подписали сам Дубинский, Максим Бужанский и Поляков.

15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.



Поляков в футболке с портретом Рябошапки / Фото: Марии Писаренко (24 канал)

Заказ убийства

На "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков, пользуясь возможностью, задал ему вопрос относительно двух внефракционных нардепов-мажоритарщиков, которые проходят по громкому уголовному делу.

Я задал свой вопрос президенту, который звучал примерно так: "Почему генпрокурор, у которого на столе лежит представление на снятие неприкосновенности с депутата этого созыва Приходько, до сих пор его не подписал? Там банальное дело и суд тормозится из-за отсутствия этого представления. Сам Приходько не появляется в суде, а дело – на 2 млрд гривен по старому курсу,

– рассказал Поляков.

Он также заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету.

По слухам, Поляков, заявляя, что его убийство заказал один из нардепов, имел в виду бывшего заместителя министра аграрной политики и продовольствия при Януковиче – Валерия Давыденко – мажоритарщика из Черниговской области, которого связывают с главой АП Андреем Богданом.

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Давиденко вместе с еще одним нардепом Борисом Приходько (заместитель главы НБУ времен Януковича, близкий к экс-министру финансов Юрию Колобову) является фигурантом уголовного дела, суть котороо следующая: зимой 2014 года нынешние нардепы Приходько и Давиденко вместе с олигархом Сергеем Курченко и управляющим партнером инвестиционной группы ICU (проходит по делу "Роттердам +") Константином Стеценко, которого в СМИ называют финансовым партнером Порошенко, якобы совершивших хищение средств "Аграрного фонда" на сумму свыше 2 миллиарда гривен.



Валерий Давыденко (л) и Борис Приходько (п) / коллаж 24 канала

Голосование во фракции

Поляков рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет глава Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты. Поляков высказывал свои возмущения по поступкам Богдана на заседании фракции.

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И на этой встрече (фракции) были Разумков, Арахамия, Корниенко. И они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против БФРу (Бюро финансовых расследований), против законов о ФЛП, кешбека,

– рассказывал Поляков.

Поддержка Анны Скороход

Антон Поляков несколько раз публично высказывал недовольство относительно законопроекта о рынке земли, за который, как и коллега Анна Скороход, не голосовал.

Накануне Поляков также публично поддержал Скороход, которая обвинила власть в преследовании ее мужа Алексея Алякина. Мотивировала свое заявление тем, что ее репрессируют за "инакомыслие".

Поляков рассказывал, что давление на депутата исходило непосредственно из Офиса Президента, который якобы и отдал распоряжение Рябошапке заняться мужем Скороход.