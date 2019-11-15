Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова

На своем заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября решили исключить из фракции нардепов Анну Скороход и Антона Полякова якобы за инакомыслие и не голосование за некоторые законопроекты.

Поляков не соглашается с решением фракции, но уже снял свой значок "Слуга народа", сообщает корреспондент 24 канала.

"В зале присутствовали 120 народных депутатов. Я лично их пересчитал. То есть большинства фракции не было. Причем большинство из присутствующих там - это те, кто занимает руководящие должности в партии или в комитетах. То есть они ангажированы, чтобы действовать в интересах руководства" , – сказал Поляков.

При этом конкретных каких-либо доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, не было предоставлено,

– добавил нардеп.

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