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      Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова

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      Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова
      Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова / Коллаж 24 канала

      На своем заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября решили исключить из фракции нардепов Анну Скороход и Антона Полякова якобы за инакомыслие и не голосование за некоторые законопроекты.

      Поляков не соглашается с решением фракции, но уже снял свой значок "Слуга народа", сообщает корреспондент 24 канала.

      "В зале присутствовали 120 народных депутатов. Я лично их пересчитал. То есть большинства фракции не было. Причем большинство из присутствующих там - это те, кто занимает руководящие должности в партии или в комитетах. То есть они ангажированы, чтобы действовать в интересах руководства" , – сказал Поляков.

      При этом конкретных каких-либо доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, не было предоставлено,
      – добавил нардеп.

      Новость дополняется...

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Анна Скороход Слуга народа Новости Украины
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