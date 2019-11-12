Раскол в "Слуге народа": почему монобольшинство ссорится между собой

Еще в сентябре 2019 года невозможно было представить, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский сделал видеообращение к фракции, а та его не поддержала.

На самом деле украинцы сейчас наблюдают достаточно интересный феномен. Об этом в прямом эфире 24 канала заявил политический эксперт Евгений Магда.

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Он отметил, что в государстве такой политический турборежим, который заставил забыть, что сегодня у власти люди, которые фактически только в 2019 году начали активную политическую деятельность. У них не было возможности пройти испытания совершенно разными вещами.

Они такая "сборная солянка", которая победила на выборах. Вне всякого сомнения ни относительно Владимира Зеленского, ни относительно создания парламентского большинства – победили на выборах демократично. Но у них нет консолидирующей части, нет идеологии,

– сообщил Евгений Магда.

"Когда на партийном съезде начали говорить о том, что "вместо либертарианства будет что-то среднее между социализмом и либерализмом. На самом деле это не имеет значения. Я думаю, что это такое своеобразное политическое плацебо. Поскольку партия власти в Украине традиционно делает одни и те же ошибки", – добавил Магда.

Политический эксперт отметил, что турборежим, который взяла на себя "Слуга народа" стал причиной того, что этот период больших ошибок партия проходит гораздо быстрее.

Что такое либертарианство?

Стефанчук говорил о необходимости ввести в Украине либеральную модель экономики, либеральную модель отношений с соответствующими национальными особенностями. Однако в целом либертарианство – это объемная политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Философия, которая содержит очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.