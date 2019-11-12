Арахамия не увидел коррупции в расследовании журналистов о состоянии Дубинского

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что расследование журналистов проекта Bihus.info о состоянии нардепа от этой политсилы Александра Дубинского не содержит материалов, в которых можно увидеть коррупционную составляющую.

"Он не был госслужащим никогда. Кто может тогда расследовать? Я вообще не понял сути расследования: это был сюжет о зависти? Как это назвать?" – сказал Арахамия журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

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Если бы это был госслужащий-коррупционер, он нажил, у него была бы маленькая зарплата, а такое состояние – нужно делать расследование и разбираться. Если это частное лицо, то я желаю всем частным лицам иметь такой состояние, как у господина Дубинского, его мамы и всех родственников,

– добавил лидер фракции "Слуга народа".

Отвечая на вопрос журналистов о несоизмеримости зарплаты Дубинского-журналиста и размеров его состояния, Арахамия сказал, что это должен комментировать сам Дубинский. По мнению Арахамия, говорить о расследовании неуместно.

Что известно о расследовании состояния Дубинского?

Информацию о состоянии Дубинского было опубликовано 11 ноября в журналистском расследовании программы "Наши деньги" от Bihus.info. По данным расследования, Дубинский и его семья в течение последних нескольких лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли на общую сумму около 2 миллионов долларов.