Арахамія не побачив корупції в розслідуванні журналістів про статки Дубінського

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування журналістів проекту Bihus.info про статки нардепа від цієї є політсили Олександра Дубінського не містить матеріалів, в яких можна побачити корупційну складову.

"Він не був держслужбовцем ніколи. Хто може тоді розслідувати? Я взагалі не зрозумів суті розслідування: це був сюжет про заздрість? Як це назвати?" – сказав Арахамія журналістам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Якби це був держслужбовець-корупціонер, він нажив, у нього була б маленька зарплата, а такий статок – потрібно робити розслідування і розбиратися. Якщо це приватна особа, то я бажаю всім приватним особам мати такий статок, як у пана Дубінського, його мами і всіх родичів,

– додав лідер фракції "Слуга народу".

Відповідаючи на питання журналістів щодо неспівмірності зарплати Дубінського-журналіста і розмірів його статрів, Арахамія сказав, що це повинен коментувати сам Дубінський. На думку Арахамії, говорити про розслідування недоречно.

Що відомо про розслідування статків Дубінського? Інформацію про статки Дубінського було опубліковано 11 листопада в журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info. За даними розслідування, Дубінський і його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2 мільйонів доларів.