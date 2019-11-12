Розкол у "Слузі народу": чому монобільшість свариться між собою

Ще у вересні 2019 року неможливо було уявити, щоб Президент України Володимир Зеленський зробив відеозвернення до фракції, а та його не підтримала.

Насправді українці зараз спостерігають достатньо цікавий феномен. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політичний експерт Євген Магда.

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Він зазначив, що в державі такий політичний турборежим, який змусив забути, що сьогодні при владі люди, які фактично лише у 2019 році почали активну політичну діяльність. У них не було можливість пройти випробування абсолютно різними речами.

Вони така "збірна солянка", яка перемогла на виборах. Поза всяким сумнівом ні щодо Володимира Зеленського, ні щодо створення парламентської більшості – перемогли на виборах демократично. Але у них немає консолідуючої частини, немає ідеології,

– повідомив Євген Магда.

"Коли на партійному з’їзді почали говорити про те, що "ми замість лібертаріанства будемо мати щось середнє між соціалізмом та лібералізмом". Насправді це немає значення. Я думаю, що це таке своєрідне політичне плацебо. Оскільки партія влади в Україні традиційно робить одній й ті ж самі помилки", додав Магда.

Політичний експерт зазначив, що турборежим, який взяла на себе "Слуга народу" спричинив те, що цей період великих помилок партія проходить набагато швидше.

Що таке лібертаріанство?Стефанчук говорив про необхідність запровадити в Україні ліберальну модель економіки, ліберальну модель відносин з відповідними національними особливостями. Однак загалом лібертаріанство – це об'ємна політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Філософія, яка містить дуже багато напрямків, від консерватизму і аж до часткового анархізму.