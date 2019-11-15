З фракції "Слуга народу" виключили Скороход і Полякова

На своєму засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада вирішили виключити з фракції нардепів Анну Скороход та Антона Полякова нібито за інакодумство та неголосування за деякі законопроєкти. Тож тепер у фракції залишилось 250 депутатів.

Поляков не погоджується з рішенням фракції, але вже зняв свій значок "Слуга народу", повідомляє кореспондент 24 каналу.

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"У залі були присутніми 120 народних депутатів. Я особисто їх перелічував. Тобто більшості фракції не було. При чому більшість із присутніх там – це ті, хто обіймає керівні посади в партії або в комітетах. Тобто вони заангажовані, щоб діяти в інтересах керівництва", – сказав Поляков.

При цьому конкретних якихось доказів моїх неголосувань, що я гірше від усіх голосую чи що я не так голосую, чи що я прогулюю засідання, не було надано. Тобто це абсолютна маячня,

– додав нардеп.

"Крім того, що в мене є свій телеграм-канал, у якому я написав, що нас загнали вчора у підвал, я, чесно кажучи, не зрозумів (причин виключення з фракції). Давид Арахамія одночасно говорить про те, що "в мене позиція, інакомислення не може бути причиною виключення". Але одночасно він каже, що ось "у тебе позиція, ти не з нами пливеш", – поскаржився Поляков.

Дивіться відео, в якому Поляков коментує своє виключення з фракції:

Що каже Скороход?

Скороход теж прокоментувала своє виключення з фракції. Зауважимо, що її виключення напередодні анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Якщо я відстоюю інтереси людей та держави, то мене треба "вклепати". Мене звинувачують у всіх можливих гріхах", – обурилася народна депутатка.

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"Ця фракція – чергове шоу, всі забудуть про важливі питання і будуть займатися скандалами. У нас (у фракції) йшлося про великі чистки, ще людей 15 можуть вигнати. Я – тепер ворог партії", – додала вона.

Арахамія зі мною спілкувався, ось, що він казав: "Закрий рота, я тобі сказав не ставити правки. Думай, що ти робиш, бо ми тебе розмажемо". З Апарату регулярно дзвонили, погрожували, казали, що не так голосую, щоб думала над своїми діями. У мене 1000 і 1 повідомлення з погрозами на телефоні,

– розповіла Скороход.

Вона навіть припустила можливість дочасних виборів до парламенту, бо "це партія невідомо чиїх слуг, точно – не народу".

Яка позиція фракції?

Арахамія напередодні анонсував, що особисто пропонуватиме виключити Скороход з фракції, бо вона не виконує жодних її рішень.

Немає ніякого сенсу перебувати у фракції та не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції,

– сказав голова фракції "Слуга народу".

Арахамія також звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.

Щодо Полякова, то нардепа звинуватили в тому, що він не голосує за необхідні закони, "зливає" інсайди з фракції і пропускає засідання в Раді.

Що відомо про вчинки Скороход і її стосунки з фракцією?

За словами Скороход, у фракції їй забороняли ходити на ефіри телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne, які, до слова, контролює кум російського президента Віктор Медведчук.

Потім виникли розбіжності щодо голосування за правки щодо законопроєкту №2239-1. Це саме той випадок, коли Скороход розплакалась просто під час засідання Ради: її правки навіть не розглянули.

Кілька днів тому Скороход не проголосувала за відкриття ринку землі. А наступного дня, під час розгляду бюджету, Скороход дізналася про затримання її цивільного чоловіка Олексія Алякіна. Депутатка заявила з трибуни Ради, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

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Зауважимо, що за поясненням ГПУ, цивільного чоловіка Скороход затримали за запитом Інтерполу через те, що він перебував у міжнародному розшуку за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Що відомо про вчинки Полякова і його стосунки з фракцією?

Вперше Поляков засвітився у скандалі, коли почав збирати підписи за висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. Тоді Полякова підтримали кілька десятків "слуг народу", які теж мали свої претензії до глави ГПУ.

Пізніше Поляков кілька разів публічно висловлював невдоволення щодо ринку землі, за який, як і Скороход, не голосував.

Напередодні Поляков також публічно підтримав Скороход. Він заявляв, що тиск на депутатку виходив безпосередньо з Офісу Президента, який нібито і віддав розпорядження Рябошапці зайнятися чоловіком Скороход.

15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки. Таким чином нардеп висловив протест проти роботи ГПУ.



Поляков у футболці з портретом Рябошапки / Фото Марії Писаренко (24 канал)

Поляков також раніше розповідав у коментарі 24 каналу, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти. Поляков висловлював свої обурені щодо вчинків Богдана на засіданні фракції.

І на цій зустрічі (фракції) були Разумков, Арахамія, Корнієнко. І вони дружно запитували мене, чому я проголосував проти БФРу (Бюро фінансових розслідувань), проти законів щодо ФОПів, кешбеку,

– розповідав Поляков.

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Він пояснив, що голосував проти створення БФР через наявність корупційної складової, коли Бюро буде підпорядковуватись міністру фінансів, а також відповідний законопроєкт не пройшов антикорупційну експертизу відповідного комітету.

Був певний інформаційний тиск і певні розмови, що мені треба трохи спокійніше поводитися. Я знаю, що чутки є (про зарплату в конвертах), але особисто нічого не отримував,

– розповідав Поляков.