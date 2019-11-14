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      Скандал навколо "слуги народу" Скороход: у Раді помітили її підозрілу поведінку – фото

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      Анна Скороход
      Анна Скороход / "Українська правда"

      Перед тим, як зробити гучний виступ у Раді зі звинувачення у бік чинної влади щодо затримання її чоловіка, нардепка від "Слуги народу" Анна Скороход про щось спілкувалася з лідеркою "Батьківщини" Юлії Тимошенко та позафракційним "опоблоківцем" Вадимом Новинським.

      Відповідне фото опублікувало видання "Цензор.НЕТ". За словами журналістів, Тимошенко та Новинський дуже довго консультували Скороход, і через це виникає багато питань

      Радимо ознайомитися! Хто така Анна Скороход, яка звинувачує владу в переслідуванні її чоловіка

      "Сумнівно, що досвідчені політики повірили в історію про бідну вагітну дівчинку, яку щемлять. Швидше за все, їм було її вигідно публічно підтримати в контексті її неголосування за землю. Щоправда, про непублічні мотиви поки можна тільки здогадуватися", – пишуть представники ресурсу.

      Скороход, Новинський, Тимошенко, Рада, Слуга народу, скандал
      Перед гучним виступом у Раді Скороход довго консультували Тимошенко та Новинський 

      Ще один цікавий момент, 31 жовтня Скороход розплакалася прямо на пленарному засіданні Ради. Тоді політикиню обурило, що її правки до проєкту закону щодо анбалдінгу газотранспортної системи не приймають.

      Якщо я сказала, що я хочу пройти за своїми правками, значить я хочу пройти за своїми правками. Ви знаєте, таке відчуття, що у нас відбувається якесь знущання. А не те, що до мене хтось підходить і каже: перестань їх подавати,
      – казала депутатка.

      За інформацією ресурсу "Цензор.НЕТ", одразу після цього випадку її запідозрили у лобізмі. Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що Скороход намагалася підкупити своїх колег з корисливою метою, а її чоловік погрожував депутатами профільного комітету з енергетики. Сама ж Скороход уникає відповіді, що її чоловіка підозрюють у рокраданнях. 

      Чому виник скандал навколо Анни Скороход

      14 листопада під час виступу у Раді вона звинуватила чинну владу у затриманні свого цивільного чоловіка – нібито його затримали "за доручення одного із заступників Адміністрації Президента". Поки ще нардепка від "Слуги народу" переконувала, що підставою для затримання стали "її голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі".

      Коментуючи заяву Скороход, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомив, що її найімовірніше, виключать із фракції "Слуги народу", бо вона не виконує жодних її рішень.

      Немає ніякого сенсу перебувати у фракції та не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться голосування. Навіщо вона? Людина не виконує жодного рішення фракції,
      – зазначив він.

      Детальніше про чоловіка Анни Скороход! Хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють

      Що відомо про затримання чоловіка Анни Скороход

      Цивільним чоловіком Анни Скороход є підприємець Олексій Алякін. Уранці 14 листопада його затримали працівники департаменту карного розшуку Нацполіції. Раніше Алякіна оголосила у міжнародний розшук Росія за справою щодо шахрайства в особливо великих розмірах.

      У серпні 2018 року Алякіна вже затримували на Київщині. Три місяці він перебував під вартою, поки Новозаводський районний суд Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт.  У січні 2019 року його скасували, встановивши, що Алякін має українське громадянство.

      Згодом міграційна служба двічі скасовувала громадянство України Алякіна. У відомстві зазначають, що під час оформлення він надав неправдиві відомості та підроблені документи. Алякін оскаржував це рішення через суд, однак програв.

      Нещодавнє затримання Алякіна його адвокат назвав екстрадиційною перевіркою Генеральної прокуратури, оскільки підстави для нього були аналогічними, що і у 2018-му. 

      Наразі Алякін має перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. Далі на нього очікує обрання запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту. Засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Анна Скороход Юлія Тимошенко - новини Вадим Новинський Скандал
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