Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють

Нардеп від "Слуги народу" Анна Скороход заявила, що 14 листопада незаконно затримали її чоловіка Олексія Алякіна. Причина – політична позиція Скороход, яка не згодна з деякими рішеннями фракції. З чим саме не згодна парламентарка і чому затримали її чоловіка – читайте в матеріалі 24 каналу.

Хто такий Олексій Алякін?Російський бізнесмен, банкір. Доктор економічних наук. У 1994 році заснував групу компаній "реінвестування", яка займалася девелоперським бізнесом у Підмосков'ї та інвестиціями в нерухомість. У неї також входили торговий дім КСЕ і турфірма "Інна-тур". Наприкінці 1990-х років набув частки в банках: "Маст-банк", "Юнікорбанк", "Інтеркапіталбанк", банках "Окский", "АБфінанс", "Кедр" і "Пушкіно".

З 2000 року працював заступником голови департаменту промисловості мінмайна Росії. У 2003 році обійняв посаду директора московського НДІ хімічних реактивів і хімічно чистих речовин. З 2008 року – гендиректор Науково-дослідного фізико-хімічного інституту ім. Карпова. У 2012 році – основний акціонер девелопера Potok, яку йому передав Сергій Полонський з наміром подальшого викупу.

На початку 2013 року сторони розірвали угоду, а Сергій Полонський звинуватив Алякіна в виведенні активів. Крім того, Алякін продав частки в банках "Кедр" і "Пушкіно", який пізніше позбувся ліцензії і був визнаний банкрутом.

У жовтні 2013 року арбітражний суд Москви ухвалив заяву про банкрутство самого Алякіна. У лютому 2014 року він позбувся останнього банківського активу, продавши пакет акцій "Юнікорбанка".

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Проти ринку землі і приватизації ГТС

Анна Скороход не підтримала два важливих законопроєкти, які ініціювали в офісі президента Володимира Зеленського і були внесені на розгляд фракцією "Слуга народу". Перший – про роздержавлення газотранспортної системи. Другий – відкриття ринку землі. Обидва рази Скороход проголосувала "проти". До речі, ринок землі – одна з головних умов МВФ для подальшої співпраці з Україною.

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На переконання депутатки, українські правоохоронці затримали Олексія Алякіна у зв’язку з її політичною діяльністю.

Я не голосувала так, як мені вказувала фракція. Тому за дорученням одного із заступників Офісу президента одному із заступників генерального прокурора Касько мого чоловіка затримали незаконно, – заявила Скороход.



Анна Скороход упевнена, що Олексія Алякіна переслідують з політичних мотивів / Скріншот

Анна Скороход наполягає, що раніше, до її голосування, до Олексія Алякіна не було жодних претензій. Тому вона звертається до президента Зеленського, Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних органів з проханням "зупинити свавілля".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція не має відношення до затримання Олексія Алякіна.

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Дивіться відео виступу Анни Скороход у Верховній Раді

У чому підозрюють Олексія Алякіна?

З 2014 року Олексій Алякін проживає за межами Росії. У грудні 2015 року Тверський суд Москви санкціонував арешт Алякіна. Його оголосили у федеральний і міжнародний розшук у справі про шахрайство і незаконне виведення 700 мільйонів рублів. 20 листопада того ж року його прізвище з'явилося в базі Інтерполу.

В 2015 році Алякін виїхав з Росії в Україну і отримав українське громадянство. Але 30 липня 2018 року Державна міграційна служба анулювала це рішення.

Алякін був затриманий СБУ в Київській області 9 серпня 2018 року і заарештований у рамках екстрадиційного запиту від Росії. У листопаді 2018 роки бізнесмен надав суду медичні документи про необхідність амбулаторного лікування, йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

У лютому 2019 року суд зобов'язав Державну міграційну службу надати українське громадянство Олексію Алякіну. На сьогодні екс-росіянин – власник ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес". Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Алякіна пов'язують з Павлом Фуксом – російсько-українським бізнесменом, якого в Росії в жовтні 2019 року також оголосили в розшук у справі про шахрайство MosCityGroup. В Україні Фукс займається нерухомістю.

14 листопада 2019 року правоохоронці знову затримали Алякіна на підставі запиту Росії.

"Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах, – повідомив сайт ГПУ. – Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України через надання міграційній службі неправдивих відомостей".



Алякін володіє інформацією про рахунки Путіна і його оточення? / Фото Getty

Як писав свого часу журналіст Юрій Бутусов, Алякін з родини відомих російських фінансистів. Сім'я Алякіних пов'язана тісно з багатьма службовцями Центробанку РФ.

Очевидно, що мережа дрібних банків Олексія Алякіна існувала в інтересах ряду російських державних діячів, і судячи з організації роботи, цілком ймовірно, що його завданням були різні сумнівні фінансові проводки, відмивання грошей тощо. Почався процес, старий "дах" не зміг захистити Олексія. йому довелося бігти туди, де легше домовитися – в Україну. Невідомо, скільки йому це коштувало, але в 2013-му Алякін отримав громадянство України, і відкрив в Борисполі будівельну компанію,

– пише Юрій Бутусов.

Він також додає: Алякін не став бійцем добровольчого батальйону, не пішов на війну та не зайнявся активною волонтерською діяльністю, щоб отримати захист від видачі Росії в очах українського суспільства.

Мабуть, Алякін не хотів відрізати собі всі шляхи в РФ і створювати проблеми сім'ї... Але Алякін – важливий для Росії людина. Завдяки своїм величезним зв'язкам він, напевно знає, як робить гроші угруповання Путіна і ФСБ, має безліч цінних відомостей,

– переконаний Бутусов.