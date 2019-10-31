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      Рада ухвалила законопроєкт про незалежну ГТС: що зміниться

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      ГТС України незалежна – Верховна Рада ухвалила законопроект
      ГТС стане незалежною

      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга). Оператор української газотранспортної системи буде незалежним.

      За прийняття у цілому законопроєкту №2239-1 проголосував 341 депутат.

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      Що змінює закон?

      – у законі встановлюється, що оператором ГТС, що перебуває у держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

      – забороняється повна або часткова приватизація оператора ГТС, повна або часткова приватизація основних фондів, що є об'єктами держвласності і яка використовуються оператором ГТС у процесі здійснення діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

      Що таке анбалдінг? Кілька років тому у межах домовленостей із Європейським енергетичним співтовариством Україна зобов'язалася здійснити "анбандлінг" "Нафтогазу". Це означає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу.

      У майбутньому це має допомогти вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах. План анбалдінгу Нафтогазу" український уряд затвердив ще в 2016 році. Тоді розраховували, що ГТС новому оператору передадуть вже через 30 днів після закінчення судового розгляду з "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

      Втім, після винесення судового рішення у бік України, процес призупинився, оскільки, як пояснюють у "Нафтогазі", компанії не вдалося домогтися дозволу на передачу іншій структурі своїх прав та зобов'язань за транзитним контрактом з "Газпромом".

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      Увага! Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду.

      Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У Нафтогазі зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року.

      Російська сторона наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління "Нафтогазу". Власне, такий законопроєкт у першому читанні й прийняла Рада.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Верховна Рада ГТС Газ Газовий контракт Газовий конфлікт
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